Хрумка скоринка, соковите м’ясо: секрет приготування ідеального курчати тапака (відео)
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Рецепт, перевірений часом
Курча тапака – це одна з найвідоміших страв грузинської кухні. Завдяки особливому способу приготування під пресом м’ясо залишається соковитим усередині, а зовні утворюється рум’яна хрустка скоринка. Набір спецій можна варіювати до смаку, але в класичному рецепті використовуються уцхо-сунелі, коріандр, часник і перець.
Приготувати цю страву нескладно, але важливо враховувати кілька нюансів: правильно підготувати курча, добре притиснути його під час смаження і стежити за температурою, щоб м’ясо прожарилося рівномірно. Таке курча підійде як для сімейної вечері, так і для святкового столу. А приготувати його рекомендуємо за рецептом фуд-блогерки Світлани Левицької.
Інгредієнти (на 1 курча ~1-1,2 кг):
- 1 невелике курча
- 2-3 зубчики часнику
- 1 ч. л. солі (можна трохи більше)
- ½ ч. л. чорного перцю
- ½ ч. л. червоного гострого перцю (за бажанням, можна замінити 1 ч. л. паприки)
- 1-2 ч. л. меленого коріандру
- 1 ч. л. уцхо-сунелі (в оригіналі, але існують різні версії. Можна замінити на суху аджику)
- 2-3 ст. л. вершкового масла або олії
- 1 ст. л. винного оцту або лимонного соку (за бажанням)
Спосіб приготування:
- Курча розрізати вздовж грудки й розпластати. Легко відбити молотком або натиснути руками, щоб зробити його пласким.
- Натерти сіллю, спеціями та часником. Дати промаринуватися 30-60 хвилин.
- На сковороді (бажано чавунній) розігріти вершкове масло або олію.
- Викласти курча. Накрити тарілкою або кришкою, а згори поставити щось важке.
- Смажити на середньому вогні по 20-30 хвилин з кожного боку, поки скоринка не стане золотистою.
- Готовність перевіряють проколюванням: якщо прозорий сік — м’ясо готове.