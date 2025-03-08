Хрумка скоринка, соковите м’ясо: секрет приготування ідеального курчати тапака (відео)

Рецепт, перевірений часом

Курча тапака – це одна з найвідоміших страв грузинської кухні. Завдяки особливому способу приготування під пресом м’ясо залишається соковитим усередині, а зовні утворюється рум’яна хрустка скоринка. Набір спецій можна варіювати до смаку, але в класичному рецепті використовуються уцхо-сунелі, коріандр, часник і перець.

Приготувати цю страву нескладно, але важливо враховувати кілька нюансів: правильно підготувати курча, добре притиснути його під час смаження і стежити за температурою, щоб м’ясо прожарилося рівномірно. Таке курча підійде як для сімейної вечері, так і для святкового столу. А приготувати його рекомендуємо за рецептом фуд-блогерки Світлани Левицької.

Інгредієнти (на 1 курча ~1-1,2 кг):

1 невелике курча

2-3 зубчики часнику

1 ч. л. солі (можна трохи більше)

½ ч. л. чорного перцю

½ ч. л. червоного гострого перцю (за бажанням, можна замінити 1 ч. л. паприки)

1-2 ч. л. меленого коріандру

1 ч. л. уцхо-сунелі (в оригіналі, але існують різні версії. Можна замінити на суху аджику)

2-3 ст. л. вершкового масла або олії

1 ст. л. винного оцту або лимонного соку (за бажанням)

Спосіб приготування: