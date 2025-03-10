Вони виходять неймовірно м’якими: шеф-кухар поділився чудовим рецептом пиріжків (відео)
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Як приготувати апетитні смажені пиріжки
Українські страви — це величезне різноманіття смакоти. Ми розповідали, як приготувати штурханці з картоплі. Тепер поділимось рецептом апетитних смажених пиріжечків.
Рецептом у своєму блозі поділився шеф-кухар та суддя "МайстерШеф" Володимир Ярославський. Такі пиріжки виходять дуже м’якими та смачними. Начинку можна взяти будь-яку.
Інгредієнти:
- 350 г теплої води чи молока
- 35-40 г цукру
- 20-25 г свіжих дріжджів
- 520-540 г борошна
- 10 г солі
- олія для фритюру
- відварена картопля з маслом
Спосіб приготування:
- Нагріваємо молоко не більше ніж 38 градусів. Розчиняємо у ньому цукор і дріжджі та даємо постояти 10 хвилин.
- Після цього додаємо просіяне борошно, сіль та замішуємо тісто. Воно повинне вийти м‘якеньким, а ще може трішечки прилипати до рук.
- Тісто залишаємо в теплому місці, щоб воно піднялося. Обминаємо його, даємо ще трішки підійти і формуємо 15-18 кульок.
- Сформовані кульки притискаємо декілька разів, щоб вони стали пласкими. Викладаємо всередину по 40-45 грамів начинки.
- Формуємо пиріжки та ретельно защипуємо краї. Робимо їх пласкими та залишаємо в теплі ще на 20 хвилин.
- Велику кількість олії в сковороді нагріваємо до 180 градусів. Викладаємо туди пиріжечки та обсмажуємо орієнтовно по 1-1.5 хв з кожного боку до красивого румʼяного кольору.
За словами кухаря, можна смажити такі пиріжки і з невеликою кількістю олії — тоді вони будуть трохи інакше виглядати, але все одно залишаться смачними. Також ми розповідали, як приготувати курячі гнізда в духовці.