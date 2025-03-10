Вони виходять неймовірно м’якими: шеф-кухар поділився чудовим рецептом пиріжків (відео)

Як приготувати апетитні смажені пиріжки

Українські страви — це величезне різноманіття смакоти. Ми розповідали, як приготувати штурханці з картоплі. Тепер поділимось рецептом апетитних смажених пиріжечків.

Рецептом у своєму блозі поділився шеф-кухар та суддя "МайстерШеф" Володимир Ярославський. Такі пиріжки виходять дуже м’якими та смачними. Начинку можна взяти будь-яку.

Інгредієнти:

350 г теплої води чи молока

35-40 г цукру

20-25 г свіжих дріжджів

520-540 г борошна

10 г солі

олія для фритюру

відварена картопля з маслом

Спосіб приготування:

Нагріваємо молоко не більше ніж 38 градусів. Розчиняємо у ньому цукор і дріжджі та даємо постояти 10 хвилин. Після цього додаємо просіяне борошно, сіль та замішуємо тісто. Воно повинне вийти м‘якеньким, а ще може трішечки прилипати до рук. Тісто залишаємо в теплому місці, щоб воно піднялося. Обминаємо його, даємо ще трішки підійти і формуємо 15-18 кульок. Сформовані кульки притискаємо декілька разів, щоб вони стали пласкими. Викладаємо всередину по 40-45 грамів начинки. Формуємо пиріжки та ретельно защипуємо краї. Робимо їх пласкими та залишаємо в теплі ще на 20 хвилин. Велику кількість олії в сковороді нагріваємо до 180 градусів. Викладаємо туди пиріжечки та обсмажуємо орієнтовно по 1-1.5 хв з кожного боку до красивого румʼяного кольору.

За словами кухаря, можна смажити такі пиріжки і з невеликою кількістю олії — тоді вони будуть трохи інакше виглядати, але все одно залишаться смачними. Також ми розповідали, як приготувати курячі гнізда в духовці.