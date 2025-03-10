Они получаются невероятно мягкими: шеф-повар поделился отличным рецептом пирожков (видео)
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Как приготовить аппетитные жареные пирожки
Украинские блюда – это огромное разнообразие вкусности. Мы рассказывали, как приготовить штурханцы из картофеля. Теперь поделимся рецептом аппетитных жареных пирожков.
Рецептом в своем блоге поделился шеф-повар и судья "МастерШеф" Владимир Ярославский. Такие пирожки получаются очень мягкими и вкуснми. Начинку можно взять любую.
Ингредиенты:
- 350 г теплой воды или молока
- 35-40 г сахара
- 20-25 г свежих дрожжей
- 520-540 г муки
- 10 г соли
- масло для фритюра
- отварной картофель с маслом
Способ приготовления:
- Нагреваем молоко не более 38 градусов. Растворим в нем сахар и дрожжи, даем постоять 10 минут.
- После этого добавляем просеянную муку, соль и замешиваем тесто. Оно должно получиться мягким, а еще может немного прилипать к рукам.
- Тесто оставляем в теплом месте, чтобы оно поднялось. Обходим его, даем еще немного подойти и формируем 15-18 шариков.
- Сформированные шарики прижимаем несколько раз, чтобы они стали плоскими. Выкладываем внутрь по 40-45 граммов начинки.
- Формируем пирожки и тщательно защипываем края. Делаем их плоскими и оставляем в тепле еще на 20 минут.
- Большое количество растительного масла в сковороде нагреваем до 180 градусов. Выкладываем туда пирожки и обжариваем ориентировочно по 1-1.5 мин с каждой стороны до красивого румяного цвета.
По словам повара, можно жарить такие пирожки и с небольшим количеством масла – тогда они будут немного иначе выглядеть, но все равно останутся вкусными. Также мы рассказывали, как приготовить куриные гнезда в духовке.