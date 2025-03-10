Они получаются невероятно мягкими: шеф-повар поделился отличным рецептом пирожков (видео)

Как приготовить аппетитные жареные пирожки

Украинские блюда – это огромное разнообразие вкусности. Мы рассказывали, как приготовить штурханцы из картофеля. Теперь поделимся рецептом аппетитных жареных пирожков.

Рецептом в своем блоге поделился шеф-повар и судья "МастерШеф" Владимир Ярославский. Такие пирожки получаются очень мягкими и вкуснми. Начинку можно взять любую.

Ингредиенты:

350 г теплой воды или молока

35-40 г сахара

20-25 г свежих дрожжей

520-540 г муки

10 г соли

масло для фритюра

отварной картофель с маслом

Способ приготовления:

Нагреваем молоко не более 38 градусов. Растворим в нем сахар и дрожжи, даем постоять 10 минут. После этого добавляем просеянную муку, соль и замешиваем тесто. Оно должно получиться мягким, а еще может немного прилипать к рукам. Тесто оставляем в теплом месте, чтобы оно поднялось. Обходим его, даем еще немного подойти и формируем 15-18 шариков. Сформированные шарики прижимаем несколько раз, чтобы они стали плоскими. Выкладываем внутрь по 40-45 граммов начинки. Формируем пирожки и тщательно защипываем края. Делаем их плоскими и оставляем в тепле еще на 20 минут. Большое количество растительного масла в сковороде нагреваем до 180 градусов. Выкладываем туда пирожки и обжариваем ориентировочно по 1-1.5 мин с каждой стороны до красивого румяного цвета.

По словам повара, можно жарить такие пирожки и с небольшим количеством масла – тогда они будут немного иначе выглядеть, но все равно останутся вкусными. Также мы рассказывали, как приготовить куриные гнезда в духовке.