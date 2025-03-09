Якщо вдома є склянка кефіру, приготуйте цей пиріг: рецепт, який виручить при будь-якій нагоді (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Як приготувати дуже смачний пиріг
Є чимало способів урізноманітнити своє щоденне меню. Ми розповідали, як приготувати консервований паштет з печінки. Тепер ділимось рецептом смачного Осетинського пирога.
Рецептом поділилась кулінарна блогерка під ніком valerikiry. Вона використала начинку з сиру та картоплі, хоча можна взяти будь-що, що вам подобається.
Інгредієнти:
- Кефір — 200 мл
- Борошно — 250 г
- Олія — 40 мл
- Сіль — дрібка
- Сода — 1 ч. л.
- Цукор — 2 ч. л.
Для начинки:
- Картопля — 400 г
- Сир — 100 г
- Сіль — дрібка
Спосіб приготування:
- Поставте варитися картоплю. Тим часом приготуйте тісто. Для цього з’єднайте борошно з содою.
- Окремо змішайте кефір із цукром, сіллю та олією. Потім поступово просійте борошно й замісіть еластичне, м’яке і майже не липке тісто.
- Загорніть у пакет і залиште на 10 хвилин. Тим часом з картоплі зробіть пюре, додайте сир, який добре плавиться, дрібку солі, і перемішайте.
- Викладіть тісто на пергамент і руками сформуйте з нього рівномірний круглий пласт. У центр покладіть начинку, краї тіста загорніть над нею і защипніть.
- Притисніть долонями обережно, щоб розпластати його. Переверніть пиріг одразу на деко, застелене пергаментом, і ще раз акуратно розрівняйте руками.
- Змастіть пиріг жовтком. Поставте в розігріту до 220°C духовку на 15-20 хвилин.
Цей пиріг дуже смачний як холодним, так і гарячим. Також ми ділились рецептом апетитних лінивих чебуреків.