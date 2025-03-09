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Якщо вдома є склянка кефіру, приготуйте цей пиріг: рецепт, який виручить при будь-якій нагоді (відео)

Автор
Марія Дума
Дата публікації
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Автор
Смачний осетинський пиріг
Смачний осетинський пиріг. Фото znaj.ua

Як приготувати дуже смачний пиріг

Є чимало способів урізноманітнити своє щоденне меню. Ми розповідали, як приготувати консервований паштет з печінки. Тепер ділимось рецептом смачного Осетинського пирога.

Рецептом поділилась кулінарна блогерка під ніком valerikiry. Вона використала начинку з сиру та картоплі, хоча можна взяти будь-що, що вам подобається.

Інгредієнти:

  • Кефір — 200 мл
  • Борошно — 250 г
  • Олія — 40 мл
  • Сіль — дрібка
  • Сода — 1 ч. л.
  • Цукор — 2 ч. л.

Для начинки:

  • Картопля — 400 г
  • Сир — 100 г
  • Сіль — дрібка

Спосіб приготування:

  1. Поставте варитися картоплю. Тим часом приготуйте тісто. Для цього з’єднайте борошно з содою.
  2. Окремо змішайте кефір із цукром, сіллю та олією. Потім поступово просійте борошно й замісіть еластичне, м’яке і майже не липке тісто.
  3. Загорніть у пакет і залиште на 10 хвилин. Тим часом з картоплі зробіть пюре, додайте сир, який добре плавиться, дрібку солі, і перемішайте.
  4. Викладіть тісто на пергамент і руками сформуйте з нього рівномірний круглий пласт. У центр покладіть начинку, краї тіста загорніть над нею і защипніть.
  5. Притисніть долонями обережно, щоб розпластати його. Переверніть пиріг одразу на деко, застелене пергаментом, і ще раз акуратно розрівняйте руками.
  6. Змастіть пиріг жовтком. Поставте в розігріту до 220°C духовку на 15-20 хвилин.

Цей пиріг дуже смачний як холодним, так і гарячим. Також ми ділились рецептом апетитних лінивих чебуреків.

Теги:
#Рецепт #Картопля #Пиріг #Випічка