Якщо вдома є склянка кефіру, приготуйте цей пиріг: рецепт, який виручить при будь-якій нагоді (відео)

Як приготувати дуже смачний пиріг

Є чимало способів урізноманітнити своє щоденне меню. Ми розповідали, як приготувати консервований паштет з печінки. Тепер ділимось рецептом смачного Осетинського пирога.

Рецептом поділилась кулінарна блогерка під ніком valerikiry. Вона використала начинку з сиру та картоплі, хоча можна взяти будь-що, що вам подобається.

Інгредієнти:

Кефір — 200 мл

Борошно — 250 г

Олія — 40 мл

Сіль — дрібка

Сода — 1 ч. л.

Цукор — 2 ч. л.

Для начинки:

Картопля — 400 г

Сир — 100 г

Сіль — дрібка

Спосіб приготування:

Поставте варитися картоплю. Тим часом приготуйте тісто. Для цього з’єднайте борошно з содою. Окремо змішайте кефір із цукром, сіллю та олією. Потім поступово просійте борошно й замісіть еластичне, м’яке і майже не липке тісто. Загорніть у пакет і залиште на 10 хвилин. Тим часом з картоплі зробіть пюре, додайте сир, який добре плавиться, дрібку солі, і перемішайте. Викладіть тісто на пергамент і руками сформуйте з нього рівномірний круглий пласт. У центр покладіть начинку, краї тіста загорніть над нею і защипніть. Притисніть долонями обережно, щоб розпластати його. Переверніть пиріг одразу на деко, застелене пергаментом, і ще раз акуратно розрівняйте руками. Змастіть пиріг жовтком. Поставте в розігріту до 220°C духовку на 15-20 хвилин.

Цей пиріг дуже смачний як холодним, так і гарячим. Також ми ділились рецептом апетитних лінивих чебуреків.