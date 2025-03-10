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Як нагодувати всю сім'ю одним шматочком м'яса: рецепт старовинної української страви (відео)

Автор
Марія Дума
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Чудова картопля, тушкована з м’ясом та ароматними рулетиками
Чудова картопля, тушкована з м’ясом та ароматними рулетиками. Фото Скриншот з відео

Виходить ситно і доволі бюджетно

Є чимало українських страв, які залишаються невідомими. Всі знають про ароматний борщ, та чи багато хто чув про нудлі?

Це традиційна українська страва, що готується з м’яса та картоплі. Все тушкується, а потім додаються апетитні рулетики з тіста з ароматною начинкою. Рецептом поділились у кулінарному блозі vitala_foodblog.

Інгредієнти:

  • 400 г мʼяса
  • 500 мл води
  • 1 цибулина
  • 700 г очищеної картоплі
  • 1 морквина
  • стебло селери (за бажанням)
  • петрушка
  • сіль та перець до смаку
  • 4 ст. л. олії для смаження
  • спеції

Для нудлів:

  • 100 мл кефіру
  • 160-200 г борошна
  • 0,5 ч. л. солі
  • 0,5 ч. л. соди
  • пучок кропу
  • часник до смаку

Спосіб приготування:

  1. М’ясо нарізаємо кубиками. Цибулю кришимо дрібним кубиком, а моркву — півкільцями.
  2. Обсмажуємо м’ясо до золотистої скоринки, а тоді додаємо цибулю та моркву. Також за бажанням додаємо накришену цибулю.
  3. Поки овочі тушкуються разом із м’ясом до м’якості, чистимо та нарізаємо картоплю. Додаємо її і продовжуємо тушкувати.
  4. Для нудлів готуємо тісто. З’єднуємо кефір, борошно, трохи солі та соди. Все замішуємо.
  5. До засмажки додаємо воду та спеції. Для начинки нудлів натираємо часник і з’єднуємо з дрібно накришеним кропом.
  6. Тісто розкочуємо в тонкий прямокутник. Змащуємо його намазкою з кропу та часнику та щільно згортаємо в рулет.
  7. Нарізаємо рулет на шайби і викладаємо його поверх засмажки з картоплею. Накриваємо кришкою і доводимо до готовності картоплі та тіста.

Страва смачна і доволі бюджетна. Також ми розповідали, як приготувати апетитну моркву по-корейськи.

Теги:
#Рецепт #М'ясо #Картопля #Часник #Тісто