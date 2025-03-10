Як нагодувати всю сім'ю одним шматочком м'яса: рецепт старовинної української страви (відео)
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Виходить ситно і доволі бюджетно
Є чимало українських страв, які залишаються невідомими. Всі знають про ароматний борщ, та чи багато хто чув про нудлі?
Це традиційна українська страва, що готується з м’яса та картоплі. Все тушкується, а потім додаються апетитні рулетики з тіста з ароматною начинкою. Рецептом поділились у кулінарному блозі vitala_foodblog.
Інгредієнти:
- 400 г мʼяса
- 500 мл води
- 1 цибулина
- 700 г очищеної картоплі
- 1 морквина
- стебло селери (за бажанням)
- петрушка
- сіль та перець до смаку
- 4 ст. л. олії для смаження
- спеції
Для нудлів:
- 100 мл кефіру
- 160-200 г борошна
- 0,5 ч. л. солі
- 0,5 ч. л. соди
- пучок кропу
- часник до смаку
Спосіб приготування:
- М’ясо нарізаємо кубиками. Цибулю кришимо дрібним кубиком, а моркву — півкільцями.
- Обсмажуємо м’ясо до золотистої скоринки, а тоді додаємо цибулю та моркву. Також за бажанням додаємо накришену цибулю.
- Поки овочі тушкуються разом із м’ясом до м’якості, чистимо та нарізаємо картоплю. Додаємо її і продовжуємо тушкувати.
- Для нудлів готуємо тісто. З’єднуємо кефір, борошно, трохи солі та соди. Все замішуємо.
- До засмажки додаємо воду та спеції. Для начинки нудлів натираємо часник і з’єднуємо з дрібно накришеним кропом.
- Тісто розкочуємо в тонкий прямокутник. Змащуємо його намазкою з кропу та часнику та щільно згортаємо в рулет.
- Нарізаємо рулет на шайби і викладаємо його поверх засмажки з картоплею. Накриваємо кришкою і доводимо до готовності картоплі та тіста.
Страва смачна і доволі бюджетна. Також ми розповідали, як приготувати апетитну моркву по-корейськи.