Як нагодувати всю сім'ю одним шматочком м'яса: рецепт старовинної української страви (відео)

Виходить ситно і доволі бюджетно

Є чимало українських страв, які залишаються невідомими. Всі знають про ароматний борщ, та чи багато хто чув про нудлі?

Це традиційна українська страва, що готується з м’яса та картоплі. Все тушкується, а потім додаються апетитні рулетики з тіста з ароматною начинкою. Рецептом поділились у кулінарному блозі vitala_foodblog.

Інгредієнти:

400 г мʼяса

500 мл води

1 цибулина

700 г очищеної картоплі

1 морквина

стебло селери (за бажанням)

петрушка

сіль та перець до смаку

4 ст. л. олії для смаження

спеції

Для нудлів:

100 мл кефіру

160-200 г борошна

0,5 ч. л. солі

0,5 ч. л. соди

пучок кропу

часник до смаку

Спосіб приготування:

М’ясо нарізаємо кубиками. Цибулю кришимо дрібним кубиком, а моркву — півкільцями. Обсмажуємо м’ясо до золотистої скоринки, а тоді додаємо цибулю та моркву. Також за бажанням додаємо накришену цибулю. Поки овочі тушкуються разом із м’ясом до м’якості, чистимо та нарізаємо картоплю. Додаємо її і продовжуємо тушкувати. Для нудлів готуємо тісто. З’єднуємо кефір, борошно, трохи солі та соди. Все замішуємо. До засмажки додаємо воду та спеції. Для начинки нудлів натираємо часник і з’єднуємо з дрібно накришеним кропом. Тісто розкочуємо в тонкий прямокутник. Змащуємо його намазкою з кропу та часнику та щільно згортаємо в рулет. Нарізаємо рулет на шайби і викладаємо його поверх засмажки з картоплею. Накриваємо кришкою і доводимо до готовності картоплі та тіста.

Страва смачна і доволі бюджетна. Також ми розповідали, як приготувати апетитну моркву по-корейськи.