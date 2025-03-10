Как накормить всю семью одним кусочком мяса: рецепт старинного украинского блюда (видео)

Выходит сытно и довольно бюджетно

Есть немало украинских блюд, которые остаются неизвестными. Все знают об ароматном борще, но многие слышали о нудлях?

Это традиционное украинское блюдо из мяса и картофеля. Все тушится, а затем добавляются аппетитные рулетики из теста с ароматной начинкой. Рецептом поделились в кулинарном блоге vitala_foodblog.

Ингредиенты:

400 г мяса

500 мл воды

1 луковица

700 г очищенного картофеля

1 морковь

стебель сельдерея (по желанию)

петрушка

соль и перец по вкусу

4 ст. л. масла для жарки

специи

Для нудлей:

100 мл кефира

160-200 г муки

0,5 ч. л. соли

0,5 ч. л. соды

пучок укропа

чеснок по вкусу

Способ приготовления:

Мясо нарезаем кубиками. Лук крошим мелким кубиком, а морковь – полукольцами. Обжариваем мясо до золотистой корочки, затем добавляем лук и морковь. Также по желанию добавляем накрошенный лук. Пока овощи туша вместе с мясом до мягкости, чистим и нарезаем картофель. Добавляем ее и продолжаем тушить. Для скуки готовим тесто. Соединяем кефир, муку, немного соли и соды. Все замешиваем. К зажарке добавляем воду и специи. Для начинки нудлей натираем чеснок и соединяем с мелко накрошенным укропом. Тесто раскатываем в тонкий прямоугольник. Смазываем его намазкой из укропа и чеснока и плотно сворачиваем в рулет. Нарезаем рулет на шайбы и выкладываем его поверх зажарки с картофелем. Накрываем крышкой и доводим до готовности картофеля и теста.

Блюдо вкусное и довольно бюджетное. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитную морковь по-корейски.