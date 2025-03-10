Как накормить всю семью одним кусочком мяса: рецепт старинного украинского блюда (видео)
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Выходит сытно и довольно бюджетно
Есть немало украинских блюд, которые остаются неизвестными. Все знают об ароматном борще, но многие слышали о нудлях?
Это традиционное украинское блюдо из мяса и картофеля. Все тушится, а затем добавляются аппетитные рулетики из теста с ароматной начинкой. Рецептом поделились в кулинарном блоге vitala_foodblog.
Ингредиенты:
- 400 г мяса
- 500 мл воды
- 1 луковица
- 700 г очищенного картофеля
- 1 морковь
- стебель сельдерея (по желанию)
- петрушка
- соль и перец по вкусу
- 4 ст. л. масла для жарки
- специи
Для нудлей:
- 100 мл кефира
- 160-200 г муки
- 0,5 ч. л. соли
- 0,5 ч. л. соды
- пучок укропа
- чеснок по вкусу
Способ приготовления:
- Мясо нарезаем кубиками. Лук крошим мелким кубиком, а морковь – полукольцами.
- Обжариваем мясо до золотистой корочки, затем добавляем лук и морковь. Также по желанию добавляем накрошенный лук.
- Пока овощи туша вместе с мясом до мягкости, чистим и нарезаем картофель. Добавляем ее и продолжаем тушить.
- Для скуки готовим тесто. Соединяем кефир, муку, немного соли и соды. Все замешиваем.
- К зажарке добавляем воду и специи. Для начинки нудлей натираем чеснок и соединяем с мелко накрошенным укропом.
- Тесто раскатываем в тонкий прямоугольник. Смазываем его намазкой из укропа и чеснока и плотно сворачиваем в рулет.
- Нарезаем рулет на шайбы и выкладываем его поверх зажарки с картофелем. Накрываем крышкой и доводим до готовности картофеля и теста.
Блюдо вкусное и довольно бюджетное. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитную морковь по-корейски.