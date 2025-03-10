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Как накормить всю семью одним кусочком мяса: рецепт старинного украинского блюда (видео)

Автор
Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Прекрасный картофель, тушеный с мясом и ароматными рулетиками
Прекрасный картофель, тушеный с мясом и ароматными рулетиками. Фото Скриншот из видео

Выходит сытно и довольно бюджетно

Есть немало украинских блюд, которые остаются неизвестными. Все знают об ароматном борще, но многие слышали о нудлях?

Это традиционное украинское блюдо из мяса и картофеля. Все тушится, а затем добавляются аппетитные рулетики из теста с ароматной начинкой. Рецептом поделились в кулинарном блоге vitala_foodblog.

Ингредиенты:

  • 400 г мяса
  • 500 мл воды
  • 1 луковица
  • 700 г очищенного картофеля
  • 1 морковь
  • стебель сельдерея (по желанию)
  • петрушка
  • соль и перец по вкусу
  • 4 ст. л. масла для жарки
  • специи

Для нудлей:

  • 100 мл кефира
  • 160-200 г муки
  • 0,5 ч. л. соли
  • 0,5 ч. л. соды
  • пучок укропа
  • чеснок по вкусу

Способ приготовления:

  1. Мясо нарезаем кубиками. Лук крошим мелким кубиком, а морковь – полукольцами.
  2. Обжариваем мясо до золотистой корочки, затем добавляем лук и морковь. Также по желанию добавляем накрошенный лук.
  3. Пока овощи туша вместе с мясом до мягкости, чистим и нарезаем картофель. Добавляем ее и продолжаем тушить.
  4. Для скуки готовим тесто. Соединяем кефир, муку, немного соли и соды. Все замешиваем.
  5. К зажарке добавляем воду и специи. Для начинки нудлей натираем чеснок и соединяем с мелко накрошенным укропом.
  6. Тесто раскатываем в тонкий прямоугольник. Смазываем его намазкой из укропа и чеснока и плотно сворачиваем в рулет.
  7. Нарезаем рулет на шайбы и выкладываем его поверх зажарки с картофелем. Накрываем крышкой и доводим до готовности картофеля и теста.

Блюдо вкусное и довольно бюджетное. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитную морковь по-корейски.

Теги:
#Рецепт #Мясо #Картофель #Чеснок #Тесто