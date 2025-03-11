Для цього пирога не потрібні ні яйця, ні масло: чудовий рецепт до чаю (відео)
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Чудовий рецепт пирога до посту
Вдома можна приготувати чимало смачненького. Ми розповідали, як спекти ароматний банановий хліб. Тепер поділимось рецептом, який чудово пасує до посту, адже в цій випічці не використовуються ні яйця, на масло.
Чудовим рецептом випічки до чаю поділилась кулінарна блогерка Юлія Дівдік. Цей бісквіт виходить дуже ніжним, а готується просто.
Інгредієнти:
- Борошно — 250 г
- Какао — 50 г
- Цукор — 150 г
- Ванільний цукор — 1 уп
- Сода — 10 г
- Вода холодна — 150г
- Розсіл з квашених огірків — 150 г
- Олія — 75 г
- Шоколад — до смаку
Спосіб приготування:
- Беремо миску, в якій буде зручно замішувати тісто. З’єднуємо у ній цукор, ванільний цукор, соду та олію.
- Вливаємо холодну воду та розсіл з огірків. Знову перемішуємо, починаємо вводити борошно, з’єднане з какао.
- Замішуємо однорідне тісто без грудочок. Виливаємо його у форму, застелену пергаментом (можна не застеляти, якщо форма силіконова).
- Ставимо у розігріту до 170 градусів духовку. Випікаємо "до сухої шпажки".
- Готовий бісквіт обережно дістаємо з форми. Коли трохи охолоне, поливаємо розтопленим чорним шоколадом.
Це дуже ароматно і смачно, а спекти таку смакоту дуже просто. Також ми розповідали, як приготувати моркву по-корейськи.