Для цього пирога не потрібні ні яйця, ні масло: чудовий рецепт до чаю (відео)

Чудовий рецепт пирога до посту

Вдома можна приготувати чимало смачненького. Ми розповідали, як спекти ароматний банановий хліб. Тепер поділимось рецептом, який чудово пасує до посту, адже в цій випічці не використовуються ні яйця, на масло.

Чудовим рецептом випічки до чаю поділилась кулінарна блогерка Юлія Дівдік. Цей бісквіт виходить дуже ніжним, а готується просто.

Інгредієнти:

Борошно — 250 г

Какао — 50 г

Цукор — 150 г

Ванільний цукор — 1 уп

Сода — 10 г

Вода холодна — 150г

Розсіл з квашених огірків — 150 г

Олія — 75 г

Шоколад — до смаку

Спосіб приготування:

Беремо миску, в якій буде зручно замішувати тісто. З’єднуємо у ній цукор, ванільний цукор, соду та олію. Вливаємо холодну воду та розсіл з огірків. Знову перемішуємо, починаємо вводити борошно, з’єднане з какао. Замішуємо однорідне тісто без грудочок. Виливаємо його у форму, застелену пергаментом (можна не застеляти, якщо форма силіконова). Ставимо у розігріту до 170 градусів духовку. Випікаємо "до сухої шпажки". Готовий бісквіт обережно дістаємо з форми. Коли трохи охолоне, поливаємо розтопленим чорним шоколадом.

Це дуже ароматно і смачно, а спекти таку смакоту дуже просто. Також ми розповідали, як приготувати моркву по-корейськи.