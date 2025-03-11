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Хапайте зелень і готуйте ароматний весняний борщ: чудовий рецепт (відео)

Автор
Марія Дума
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Апетитний борщ з великою кількістю зелені
Апетитний борщ з великою кількістю зелені. Фото Валентина Кущ

Чудовий рецепт борщу, який варто приготувати навесні

Класичним і основним борщем вважається червоний — з буряком. Ми ділились вдалим рецептом. Однак саме навесні варто приготувати ще одну страву — зелений борщ, з великою кількістю щавлю та іншої зелені.

Рецептом поділилась шеф-кухарка Валентина Кущ у своєму інстаграмі. Страва має легку кислинку і виходить освіжаючою.

Інгредієнти:

  • Бульйон курячий — 4 л
  • Картопля — 5 шт
  • Цибуля — 1 шт
  • Часник — 3-4 зубчики
  • Щавель — 150 г
  • Шпинат — 250 г
  • Лимон — 1/4
  • Сіль, перець

Для подачі:

  • Зелень — кріп, петрушка, зелена цибуля
  • Сметана
  • Відварні яйця
  • Бринза чи фета

Спосіб приготування:

  1. В бульйон додаємо картоплю, очищену та нарізану кубиком та ставимо на вогонь. Поки закипає, паралельно пасеруємо нарізану цибулю і часник.
  2. Додаємо цибулю з часником до картоплі та варимо все разом 10 хвилин. Тим часом бланшируємо шпинат з щавлем.
  3. Шпинат добре промиваємо, відрізаємо стовбури листя. в ньому багато піску. Відриваємо стовбурці, якщо шпинат старий, і нарізаємо. Також нарізаємо щавель. На 1 хвилину занурюємо зелень в окріп з кількома краплями лимонного соку.
  4. Зливаємо воду зі шпинату і додаємо в наш суп. Варимо ще приблизно 15 хвилин. Паралельно відварюємо накруто яйця. Борщ солимо та перчимо, додаємо інші спеції до смаку

Подаємо страву з яйцями, нарізаними половинками, свіжою зеленню, сметаною та сиром.Виходить дуже ароматно і смачно. Також ми ділились рецептом апетитної солоної скумбрії.

Теги:
#Рецепт #Борщ #Зелень #Щавель