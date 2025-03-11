Хапайте зелень і готуйте ароматний весняний борщ: чудовий рецепт (відео)
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Чудовий рецепт борщу, який варто приготувати навесні
Класичним і основним борщем вважається червоний — з буряком. Ми ділились вдалим рецептом. Однак саме навесні варто приготувати ще одну страву — зелений борщ, з великою кількістю щавлю та іншої зелені.
Рецептом поділилась шеф-кухарка Валентина Кущ у своєму інстаграмі. Страва має легку кислинку і виходить освіжаючою.
Інгредієнти:
- Бульйон курячий — 4 л
- Картопля — 5 шт
- Цибуля — 1 шт
- Часник — 3-4 зубчики
- Щавель — 150 г
- Шпинат — 250 г
- Лимон — 1/4
- Сіль, перець
Для подачі:
- Зелень — кріп, петрушка, зелена цибуля
- Сметана
- Відварні яйця
- Бринза чи фета
Спосіб приготування:
- В бульйон додаємо картоплю, очищену та нарізану кубиком та ставимо на вогонь. Поки закипає, паралельно пасеруємо нарізану цибулю і часник.
- Додаємо цибулю з часником до картоплі та варимо все разом 10 хвилин. Тим часом бланшируємо шпинат з щавлем.
- Шпинат добре промиваємо, відрізаємо стовбури листя. в ньому багато піску. Відриваємо стовбурці, якщо шпинат старий, і нарізаємо. Також нарізаємо щавель. На 1 хвилину занурюємо зелень в окріп з кількома краплями лимонного соку.
- Зливаємо воду зі шпинату і додаємо в наш суп. Варимо ще приблизно 15 хвилин. Паралельно відварюємо накруто яйця. Борщ солимо та перчимо, додаємо інші спеції до смаку
Подаємо страву з яйцями, нарізаними половинками, свіжою зеленню, сметаною та сиром.Виходить дуже ароматно і смачно. Також ми ділились рецептом апетитної солоної скумбрії.