Для этого пирога не нужны ни яйца, ни масло: отличный рецепт к чаю (видео)
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Великолепный рецепт пирога к посту
Дома можно приготовить немало вкусненького. Мы рассказывали, как испечь ароматный банановый хлеб. Теперь поделимся рецептом, который отлично подходит к посту, ведь в этой выпечке не используются ни яйца, на масло.
Прекрасным рецептом выпечки к чаю поделилась кулинарная блоггер Юлия Дивдик. Этот бисквит выходит очень нежным, а готовится просто.
Ингредиенты:
- Мука — 250 г
- Какао — 50 г
- Сахар — 150 г
- Ванильный сахар — 1 уп
- Сода — 10 г
- Вода холодная — 150г
- Рассол из квашеных огурцов – 150 г
- Масло растительное — 75 г
- Шоколад – по вкусу
Способ приготовления:
- Берем миску, в которой будет удобно замешивать тесто. Соединяем в ней сахар, ванильный сахар, соду и растительное масло.
- Вливаем холодную воду и рассол из огурцов. Снова перемешиваем, начинаем вводить муку, соединенную с какао.
- Замешиваем однородное тесто без комочков. Выливаем его в форму, застеленную пергаментом (можно не застилать, если форма силиконовая).
- Ставим в разогретую до 170 градусов духовку. Выпекаем "до сухой шпажки".
- Готовый бисквит осторожно достаем из формы. Когда немного остынет, поливаем растопленным черным шоколадом.
Это очень ароматно и вкусно, а испечь такое вкуснятина очень просто. Также мы рассказывали, как приготовить морковь по-корейски.