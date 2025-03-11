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Для этого пирога не нужны ни яйца, ни масло: отличный рецепт к чаю (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Аппетитный постный пирог
Аппетитный постный пирог. Фото rbc.ua

Великолепный рецепт пирога к посту

Дома можно приготовить немало вкусненького. Мы рассказывали, как испечь ароматный банановый хлеб. Теперь поделимся рецептом, который отлично подходит к посту, ведь в этой выпечке не используются ни яйца, на масло.

Прекрасным рецептом выпечки к чаю поделилась кулинарная блоггер Юлия Дивдик. Этот бисквит выходит очень нежным, а готовится просто.

Ингредиенты:

  • Мука — 250 г
  • Какао — 50 г
  • Сахар — 150 г
  • Ванильный сахар — 1 уп
  • Сода — 10 г
  • Вода холодная — 150г
  • Рассол из квашеных огурцов – 150 г
  • Масло растительное — 75 г
  • Шоколад – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Берем миску, в которой будет удобно замешивать тесто. Соединяем в ней сахар, ванильный сахар, соду и растительное масло.
  2. Вливаем холодную воду и рассол из огурцов. Снова перемешиваем, начинаем вводить муку, соединенную с какао.
  3. Замешиваем однородное тесто без комочков. Выливаем его в форму, застеленную пергаментом (можно не застилать, если форма силиконовая).
  4. Ставим в разогретую до 170 градусов духовку. Выпекаем "до сухой шпажки".
  5. Готовый бисквит осторожно достаем из формы. Когда немного остынет, поливаем растопленным черным шоколадом.

Это очень ароматно и вкусно, а испечь такое вкуснятина очень просто. Также мы рассказывали, как приготовить морковь по-корейски.

Теги:
#Рецепт #Выпечка #Піст #Пиріг