Просто наливаємо мінералку у борошно: секрет фантастично соковитих чебуреків (відео)
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Як приготувати чебуреки особливо смачно
З фаршу можна приготувати чимало смачного. Ми ділились рецептом апетитних котлет у духовці. Тепер розповідаємо, як приготувати вдома фантастично соковиті чебуреки.
Кулінарна блогерка Валерія Питель у своєму відео розповіла, як приготувати їх дуже смачно. Секрет того самого хрусткого і тоненького тіста у тому, щоб додати у нього мінералку.
Інгредієнти:
- Борошно — 300 г
- Сіль — 0,5 ч. л.
- Цукор — 0,5 ч. л.
- Вода газована — 150 мл
- Олія — 2 ст .л.
Начинка:
- Фарш — 300 г
- Цибуля — 170 г
- Сіль — 1 ч. л.
- Перець — до смаку
- Вода холодна — 5 ст. л.
- Олія для смаження
Спосіб приготування:
- Вода для цього рецепту обов’язково повинна бути холодною, тому заздалегідь поставте її в холодильник. До просіяного борошна всипаємо сіль та цукор.
- Вливаємо холодну газовану воду. Перемішуємо, вливаємо олію та замішуємо тісто.
- Збираємо тісто в одну кулю, накриваємо рушничком. Залишаємо його на 30 хвилин.
- Поки тісто стоїть, готуємо начинку. Додаємо до фаршу перемелену цибулю, сіль, перець та холодну воду. Все ретельно перемішуємо.
- Для формування чебуреків робочу поверхню присипаємо борошном. Тісто трішки обминаємо та ділимо на 8 однакових частин.
- Розкочуємо дуже тонко, а в центр викладаємо начинку. Краї майбутніх чебуреків змочуємо водою та заліплюємо.
- Ще раз проходимось по краю, утрамбовуючи тісто. Зайве зрізаємо, ще раз проходимось по краю, тільки вже виделкою.
- Смажимо чебуреки в добре розігрітій олії з обох сторін до золотистого кольору. Викладаємо на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир.
Чебуреки виходять апетитними та соковитими. Їсти їх найсмачніше гарячими. Також ми ділились рецептом смачної скумбрії.