Просто наливаємо мінералку у борошно: секрет фантастично соковитих чебуреків (відео)

Як приготувати чебуреки особливо смачно

З фаршу можна приготувати чимало смачного. Ми ділились рецептом апетитних котлет у духовці. Тепер розповідаємо, як приготувати вдома фантастично соковиті чебуреки.

Кулінарна блогерка Валерія Питель у своєму відео розповіла, як приготувати їх дуже смачно. Секрет того самого хрусткого і тоненького тіста у тому, щоб додати у нього мінералку.

Інгредієнти:

Борошно — 300 г

Сіль — 0,5 ч. л.

Цукор — 0,5 ч. л.

Вода газована — 150 мл

Олія — 2 ст .л.

Начинка:

Фарш — 300 г

Цибуля — 170 г

Сіль — 1 ч. л.

Перець — до смаку

Вода холодна — 5 ст. л.

Олія для смаження

Спосіб приготування:

Вода для цього рецепту обов’язково повинна бути холодною, тому заздалегідь поставте її в холодильник. До просіяного борошна всипаємо сіль та цукор. Вливаємо холодну газовану воду. Перемішуємо, вливаємо олію та замішуємо тісто. Збираємо тісто в одну кулю, накриваємо рушничком. Залишаємо його на 30 хвилин. Поки тісто стоїть, готуємо начинку. Додаємо до фаршу перемелену цибулю, сіль, перець та холодну воду. Все ретельно перемішуємо. Для формування чебуреків робочу поверхню присипаємо борошном. Тісто трішки обминаємо та ділимо на 8 однакових частин. Розкочуємо дуже тонко, а в центр викладаємо начинку. Краї майбутніх чебуреків змочуємо водою та заліплюємо. Ще раз проходимось по краю, утрамбовуючи тісто. Зайве зрізаємо, ще раз проходимось по краю, тільки вже виделкою. Смажимо чебуреки в добре розігрітій олії з обох сторін до золотистого кольору. Викладаємо на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир.

Чебуреки виходять апетитними та соковитими. Їсти їх найсмачніше гарячими. Також ми ділились рецептом смачної скумбрії.