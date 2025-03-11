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Просто наливаем минералку в муку: секрет фантастически сочных чебуреков (видео)

Автор
Мария Дума
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Рецепт сочных чебуреков
Рецепт сочных чебуреков. Фото 1000.menu

Как приготовить чебуреки особенно вкусно

Из фарша можно приготовить много вкусного. Мы делились рецептом аппетитных котлет в духовке. Теперь рассказываем, как приготовить дома фантастически сочные чебуреки.

Кулинарная блоггерша Валерия Пытель в своем видео рассказала, как приготовить их очень вкусно. Секрет того самого хрустящего и тоненького теста состоит в том, чтобы добавить в него минералку.

Ингредиенты:

  • Мука — 300 г
  • Соль – 0,5 ч. л.
  • Сахар – 0,5 ч. л.
  • Вода газированная — 150 мл
  • Масло растительное – 2 ст.л.

Начинка:

  • Фарш — 300 г
  • Лук — 170 г
  • Соль – 1 ч. л.
  • Перец — по вкусу
  • Вода холодная – 5 ст. л.
  • Масло для жарки

Способ приготовления:

  1. Вода для этого рецепта обязательно должна быть холодной, поэтому предварительно поставьте ее в холодильник. В просеянную муку всыпаем соль и сахар.
  2. Вливаем холодную газировку. Перемешиваем, вливаем растительное масло и замешиваем тесто.
  3. Собираем тесто в один шар, накрываем полотенцем. Оставляем его на 30 минут.
  4. Пока тесто стоит, готовим начинку. Добавляем в фарш перемолотый лук, соль, перец и холодную воду. Все тщательно перемешиваем.
  5. Для формирования чебуреков рабочую поверхность присыпаем мукой. Тесто немного обходим и делим на 8 одинаковых частей.
  6. Раскатываем очень тонко, а в центр выкладываем начинку. Края будущих чебуреков смачиваем водой и залепляем.
  7. Еще раз проходимся по краю, утрамбовывая тесто. Лишнее срезаем, еще раз проходимся по краю, только уже вилкой.
  8. Жарим чебуреки в хорошо разогретом масле с обеих сторон до золотистого цвета. Выкладываем на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.

Чебуреки получаются аппетитными и сочными. Есть их вкуснее всего горячими. Также мы делились рецептом вкусной скумбрии.

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