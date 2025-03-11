Просто наливаем минералку в муку: секрет фантастически сочных чебуреков (видео)
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Как приготовить чебуреки особенно вкусно
Из фарша можно приготовить много вкусного. Мы делились рецептом аппетитных котлет в духовке. Теперь рассказываем, как приготовить дома фантастически сочные чебуреки.
Кулинарная блоггерша Валерия Пытель в своем видео рассказала, как приготовить их очень вкусно. Секрет того самого хрустящего и тоненького теста состоит в том, чтобы добавить в него минералку.
Ингредиенты:
- Мука — 300 г
- Соль – 0,5 ч. л.
- Сахар – 0,5 ч. л.
- Вода газированная — 150 мл
- Масло растительное – 2 ст.л.
Начинка:
- Фарш — 300 г
- Лук — 170 г
- Соль – 1 ч. л.
- Перец — по вкусу
- Вода холодная – 5 ст. л.
- Масло для жарки
Способ приготовления:
- Вода для этого рецепта обязательно должна быть холодной, поэтому предварительно поставьте ее в холодильник. В просеянную муку всыпаем соль и сахар.
- Вливаем холодную газировку. Перемешиваем, вливаем растительное масло и замешиваем тесто.
- Собираем тесто в один шар, накрываем полотенцем. Оставляем его на 30 минут.
- Пока тесто стоит, готовим начинку. Добавляем в фарш перемолотый лук, соль, перец и холодную воду. Все тщательно перемешиваем.
- Для формирования чебуреков рабочую поверхность присыпаем мукой. Тесто немного обходим и делим на 8 одинаковых частей.
- Раскатываем очень тонко, а в центр выкладываем начинку. Края будущих чебуреков смачиваем водой и залепляем.
- Еще раз проходимся по краю, утрамбовывая тесто. Лишнее срезаем, еще раз проходимся по краю, только уже вилкой.
- Жарим чебуреки в хорошо разогретом масле с обеих сторон до золотистого цвета. Выкладываем на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.
Чебуреки получаются аппетитными и сочными. Есть их вкуснее всего горячими. Также мы делились рецептом вкусной скумбрии.