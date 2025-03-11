Просто наливаем минералку в муку: секрет фантастически сочных чебуреков (видео)

Как приготовить чебуреки особенно вкусно

Из фарша можно приготовить много вкусного. Мы делились рецептом аппетитных котлет в духовке. Теперь рассказываем, как приготовить дома фантастически сочные чебуреки.

Кулинарная блоггерша Валерия Пытель в своем видео рассказала, как приготовить их очень вкусно. Секрет того самого хрустящего и тоненького теста состоит в том, чтобы добавить в него минералку.

Ингредиенты:

Мука — 300 г

Соль – 0,5 ч. л.

Сахар – 0,5 ч. л.

Вода газированная — 150 мл

Масло растительное – 2 ст.л.

Начинка:

Фарш — 300 г

Лук — 170 г

Соль – 1 ч. л.

Перец — по вкусу

Вода холодная – 5 ст. л.

Масло для жарки

Способ приготовления:

Вода для этого рецепта обязательно должна быть холодной, поэтому предварительно поставьте ее в холодильник. В просеянную муку всыпаем соль и сахар. Вливаем холодную газировку. Перемешиваем, вливаем растительное масло и замешиваем тесто. Собираем тесто в один шар, накрываем полотенцем. Оставляем его на 30 минут. Пока тесто стоит, готовим начинку. Добавляем в фарш перемолотый лук, соль, перец и холодную воду. Все тщательно перемешиваем. Для формирования чебуреков рабочую поверхность присыпаем мукой. Тесто немного обходим и делим на 8 одинаковых частей. Раскатываем очень тонко, а в центр выкладываем начинку. Края будущих чебуреков смачиваем водой и залепляем. Еще раз проходимся по краю, утрамбовывая тесто. Лишнее срезаем, еще раз проходимся по краю, только уже вилкой. Жарим чебуреки в хорошо разогретом масле с обеих сторон до золотистого цвета. Выкладываем на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.

Чебуреки получаются аппетитными и сочными. Есть их вкуснее всего горячими. Также мы делились рецептом вкусной скумбрии.