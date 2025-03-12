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Без випічки, цукру та борошна: такий десерт ви приготуєте за 20 хвилин (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Незрівнянно смачно і просто
Незрівнянно смачно і просто. Фото instagram.com

Приготує навіть дитина

Коли хочеться чогось смачненького зовсім не обов’язково годинами возитися з багатошаровими тортами на кшталт "Наполеона", щоб потішити себе та рідних смачним десертом. Іноді найпростіші поєднання дають приголомшливий результат! Сьогодні пропонуємо вам легкий і ніжний желейний десерт із ряжанки та полуниці.

Він має приємну кремову текстуру, природну кисломолочну солодкість і яскравий ягідний смак. Готується легко, виглядає ефектно – ідеальний варіант для літнього частування або коли хочеться чогось незвичного, але без зайвого клопоту. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "katia_cooking_".

Як приготувати десерт з полуниці та ряжанки

Інгредієнти:

  • ряжанка — 500 мл;
  • желатин — 20 г;
  • банани — 4 шт.;
  • ягоди;

Спосіб приготування:

1.Желатин залити водою, залишити набухнути.

2.Викласти його у блендер. Додати ряжанку, банани, сублімовану малину для кольору, ваніль і ягоди малини всередину.

3.Все перебити блендером, вилити у форми та поставити в холодильник.

Теги:
#Полуниця #Желе #Десерт #Готуємо вдома