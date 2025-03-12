Без выпечки, сахара и муки: такой десерт вы приготовите за 20 минут (видео)

Приготовит даже ребенок

Когда хочется чего-нибудь вкусненького совсем не обязательно часами возиться с многослойными тортами типа "Наполеона", чтобы порадовать себя и родных вкусным десертом. Иногда самые простые сочетания дают потрясающий результат! Сегодня предлагаем вам легкий и нежный желейный десерт из ряженки и клубники.

Он обладает приятной кремовой текстурой, природной кисломолочной сладостью и ярким ягодным вкусом. Готовится легко, выглядит эффектно – идеальный вариант для летнего угощения или когда хочется чего-то необычного, но без лишних хлопот. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "katia_cooking_".

Как приготовить десерт из клубники и ряженки

Ингредиенты:

ряженка — 500 мл;

желатин – 20 г;

бананы – 4 шт.;

ягоды;

Способ приготовления:

1.Желатин залить водой, оставить набухнуть.

2.Выложить его в блендер. Добавить ряженку, бананы, сублимированную малину для цвета, ваниль и ягоды малины внутрь.

3.Все перебить блендером, вылить в формы и поставить в холодильник.