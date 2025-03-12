Без выпечки, сахара и муки: такой десерт вы приготовите за 20 минут (видео)
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Приготовит даже ребенок
Когда хочется чего-нибудь вкусненького совсем не обязательно часами возиться с многослойными тортами типа "Наполеона", чтобы порадовать себя и родных вкусным десертом. Иногда самые простые сочетания дают потрясающий результат! Сегодня предлагаем вам легкий и нежный желейный десерт из ряженки и клубники.
Он обладает приятной кремовой текстурой, природной кисломолочной сладостью и ярким ягодным вкусом. Готовится легко, выглядит эффектно – идеальный вариант для летнего угощения или когда хочется чего-то необычного, но без лишних хлопот. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "katia_cooking_".
Как приготовить десерт из клубники и ряженки
Ингредиенты:
- ряженка — 500 мл;
- желатин – 20 г;
- бананы – 4 шт.;
- ягоды;
Способ приготовления:
1.Желатин залить водой, оставить набухнуть.
2.Выложить его в блендер. Добавить ряженку, бананы, сублимированную малину для цвета, ваниль и ягоды малины внутрь.
3.Все перебить блендером, вылить в формы и поставить в холодильник.