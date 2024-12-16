Замість "відра майонезу" приготуйте цей вишуканий салат з куркою: найпростіший рецепт (відео)
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Яскравий і смачний салатик з куркою
Яскраві та смачні салати — це важлива частина святкового столу на будь-яке свято, в тому числі і на Новий рік 2025. Але дуже часто ці закуски заправляються майонезом, як, наприклад, салат з печінкою. Іноді майонезу в цих рецептах стільки, що це перестає бути смачним. Ділимось цікавою альтернативою.
Кулінарна блогерка katherine.khoma поділилась рецептом чудової страви з великою кількістю зелені. Але найбільшою знахідкою цього салату є ароматна та оригінальна заправка.
Інгредієнти:
- салат маш
- куряче філе
- сіль/перець/сушений часник
- оливкова олія
- помідори
- огірок
- петрушка
Для заправки:
- сумах — 0,5 ч.л
- лимонний сік — 1 ст.л
- сіль на смак
- часник — 1 зуб.
- оливкова олія — 3 ст.л
- винний оцет — 1-2 ч.л
- мед — 1 ч.л
Спосіб приготування:
- Куряче філе приправте сіллю, перцем та сушеним часником. Додайте трохи оливкової олії та приготуйте на грилі, або сковороді, як вам зручно.
- Коли філе трохи охолоне, наріжте його смужками. Салат промийте і просушіть паперовими серветками.
- Петрушку також промийте і дрібно покришіть. Огірки та помідори наріжте невеликими скибочками.
- Викладіть салат маш, помідори, огірки, готове нарізане куряче філе. Зверху посипте дрібно нарізаною петрушкою.
- Для заправки змішайте в окремі мисочки сумах, лимонний сік, сіль, часник. Залийте оливковою олією, додайте винний оцет та мед.
- Ретельно змішайте заправку. Полийте нею зверху салат.
Салат дуже смачний, має тонкий аромат від заправки та яскравий смак. Також ми ділились рецептом смачної і красивої закуски з готового листкового тіста.