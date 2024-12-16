Замість "відра майонезу" приготуйте цей вишуканий салат з куркою: найпростіший рецепт (відео)

Яскравий і смачний салатик з куркою

Яскраві та смачні салати — це важлива частина святкового столу на будь-яке свято, в тому числі і на Новий рік 2025. Але дуже часто ці закуски заправляються майонезом, як, наприклад, салат з печінкою. Іноді майонезу в цих рецептах стільки, що це перестає бути смачним. Ділимось цікавою альтернативою.

Кулінарна блогерка katherine.khoma поділилась рецептом чудової страви з великою кількістю зелені. Але найбільшою знахідкою цього салату є ароматна та оригінальна заправка.

Інгредієнти:

салат маш

куряче філе

сіль/перець/сушений часник

оливкова олія

помідори

огірок

петрушка

Для заправки:

сумах — 0,5 ч.л

лимонний сік — 1 ст.л

сіль на смак

часник — 1 зуб.

оливкова олія — 3 ст.л

винний оцет — 1-2 ч.л

мед — 1 ч.л

Спосіб приготування:

Куряче філе приправте сіллю, перцем та сушеним часником. Додайте трохи оливкової олії та приготуйте на грилі, або сковороді, як вам зручно. Коли філе трохи охолоне, наріжте його смужками. Салат промийте і просушіть паперовими серветками. Петрушку також промийте і дрібно покришіть. Огірки та помідори наріжте невеликими скибочками. Викладіть салат маш, помідори, огірки, готове нарізане куряче філе. Зверху посипте дрібно нарізаною петрушкою. Для заправки змішайте в окремі мисочки сумах, лимонний сік, сіль, часник. Залийте оливковою олією, додайте винний оцет та мед. Ретельно змішайте заправку. Полийте нею зверху салат.

Салат дуже смачний, має тонкий аромат від заправки та яскравий смак. Також ми ділились рецептом смачної і красивої закуски з готового листкового тіста.