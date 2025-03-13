Это мясо вы приготовите за 10 минут: рецепт вкусного ужина (видео)
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Этот рецепт всегда выручит
Из куриного мяса можно приготовить множество блюд, даже использовать его для салата. Этот рецепт – прекрасная возможность быстро получить вкусный и сытный ужин. Всего за 10 минут вы получите ароматное мясо с нежным соусом. Блюдо прекрасно сочетается с любым гарниром, будь то рис или овощи. Процесс приготовления прост, а результат непременно порадует.
Рецептом поделилась кулинарная блогер Ольга Рябенко.
Ингредиенты:
- Куриное филе – 2 шт. (можно использовать бедро);
- Соевый соус – 2 ст. л.;
- Перец – по вкусу;
- Крахмал – 1 ст. л.;
- Белок – 1 шт.;
- Лимонный сок – сок 1/4 лимона;
- Масло растительное – 2–3 ст. л.
Для соуса:
- Соевый соус – 4 ст. л.;
- Вода – 70 мл;
- Мед – 1 ч. л.;
- Чеснок – 2 зубчика;
- Лимонный сок – 1 ст. л.;
- Кунжут – 1 ст. л.
Приготовление:
- Нарезать мясо на маленькие кусочки.
- Добавить соевый соус, перец, крахмал, лимонный сок, яичный белок и тщательно смешать.
- Обжарить мясо до золотистого цвета по 1 минуте с каждой стороны на масле. С ним блюдо получается еще вкуснее.
- Убрать мясо из сковороды и добавить все ингредиенты для соуса.
- Переложить мясо в соус и жарить еще 3 минуты. Добавить кунжут.