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Это мясо вы приготовите за 10 минут: рецепт вкусного ужина (видео)

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Сочная курочка в пикантном соусе
Сочная курочка в пикантном соусе. Фото Скриншот Instagram/olga_riabenko, коллаж "Телеграф"

Этот рецепт всегда выручит

Из куриного мяса можно приготовить множество блюд, даже использовать его для салата. Этот рецепт – прекрасная возможность быстро получить вкусный и сытный ужин. Всего за 10 минут вы получите ароматное мясо с нежным соусом. Блюдо прекрасно сочетается с любым гарниром, будь то рис или овощи. Процесс приготовления прост, а результат непременно порадует.

Рецептом поделилась кулинарная блогер Ольга Рябенко.

Ингредиенты:

  • Куриное филе – 2 шт. (можно использовать бедро);
  • Соевый соус – 2 ст. л.;
  • Перец – по вкусу;
  • Крахмал – 1 ст. л.;
  • Белок – 1 шт.;
  • Лимонный сок – сок 1/4 лимона;
  • Масло растительное – 2–3 ст. л.

Для соуса:

  • Соевый соус – 4 ст. л.;
  • Вода – 70 мл;
  • Мед – 1 ч. л.;
  • Чеснок – 2 зубчика;
  • Лимонный сок – 1 ст. л.;
  • Кунжут – 1 ст. л.

Приготовление:

  1. Нарезать мясо на маленькие кусочки.
  2. Добавить соевый соус, перец, крахмал, лимонный сок, яичный белок и тщательно смешать.
  3. Обжарить мясо до золотистого цвета по 1 минуте с каждой стороны на масле. С ним блюдо получается еще вкуснее.
  4. Убрать мясо из сковороды и добавить все ингредиенты для соуса.
  5. Переложить мясо в соус и жарить еще 3 минуты. Добавить кунжут.
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#Мясо #Рецепты #Куряче м'ясо