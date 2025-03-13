Это мясо вы приготовите за 10 минут: рецепт вкусного ужина (видео)

Этот рецепт всегда выручит

Из куриного мяса можно приготовить множество блюд, даже использовать его для салата. Этот рецепт – прекрасная возможность быстро получить вкусный и сытный ужин. Всего за 10 минут вы получите ароматное мясо с нежным соусом. Блюдо прекрасно сочетается с любым гарниром, будь то рис или овощи. Процесс приготовления прост, а результат непременно порадует.

Рецептом поделилась кулинарная блогер Ольга Рябенко.

Ингредиенты:

Куриное филе – 2 шт. (можно использовать бедро);

Соевый соус – 2 ст. л.;

Перец – по вкусу;

Крахмал – 1 ст. л.;

Белок – 1 шт.;

Лимонный сок – сок 1/4 лимона;

Масло растительное – 2–3 ст. л.

Для соуса:

Соевый соус – 4 ст. л.;

Вода – 70 мл;

Мед – 1 ч. л.;

Чеснок – 2 зубчика;

Лимонный сок – 1 ст. л.;

Кунжут – 1 ст. л.

Приготовление: