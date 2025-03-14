Цей соус чудово пасує до пасти або салатів: з чого його приготувати (відео)

Поживний та корисний соус

Авокадо вже давно стало досить популярним фруктом в Україні. Його додають у салати, намазують на тост або просто їдять ложкою, насолоджуючись ніжною текстурою та корисними жирами. Але цей універсальний продукт можна використовувати ще й для приготування смачних соусів!

Пропонуємо рецепт соусу з авокадо, який чудово підійде як до пасти, так і до свіжих салатів. Він виходить ніжним, ароматним і додасть стравам цікаву вершкову нотку. Рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "katia_cooking_".

Як приготувати соус з авокадо

Інгредієнти:

авокадо — 1 шт.;

оливкова олія — 5 ст. л.;

пучок кропу;

2 зуб. часнику;

спеції — за смаком ;

Спосіб приготування:

1.Авокадо, зелень, часник та спеції викласти у блендер, перебити до однорідності.

2.Полити соусом пасту або додати до салату та перемішати.