Цей соус чудово пасує до пасти або салатів: з чого його приготувати (відео)
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Поживний та корисний соус
Авокадо вже давно стало досить популярним фруктом в Україні. Його додають у салати, намазують на тост або просто їдять ложкою, насолоджуючись ніжною текстурою та корисними жирами. Але цей універсальний продукт можна використовувати ще й для приготування смачних соусів!
Пропонуємо рецепт соусу з авокадо, який чудово підійде як до пасти, так і до свіжих салатів. Він виходить ніжним, ароматним і додасть стравам цікаву вершкову нотку. Рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "katia_cooking_".
Як приготувати соус з авокадо
Інгредієнти:
- авокадо — 1 шт.;
- оливкова олія — 5 ст. л.;
- пучок кропу;
- 2 зуб. часнику;
- спеції — за смаком ;
Спосіб приготування:
1.Авокадо, зелень, часник та спеції викласти у блендер, перебити до однорідності.
2.Полити соусом пасту або додати до салату та перемішати.