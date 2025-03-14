Этот соус прекрасно подходит к пасте или салатам: из чего его приготовить (видео)

Питательный и полезный соус

Авокадо уже давно стало популярным фруктом в Украине. Его добавляют в салаты, намазывают на тост или едят ложкой, наслаждаясь нежной текстурой и полезными жирами. Но этот универсальный продукт можно использовать еще и для приготовления вкусных соусов!

Предлагаем рецепт соуса из авокадо, который отлично подойдет как к пасте, так и к свежим салатам. Он получается нежным, ароматным и придаст блюдам интересную сливочную нотку. Рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "katia_cooking_".

Как приготовить соус из авокадо

Ингредиенты:

авокадо — 1 шт.;

оливковое масло – 5 ст. л.;

пучок укропа;

2 зуб. чеснока;

специи — по вкусу;

Способ приготовления:

1.Авокадо, зелень, чеснок и специи выложить в блендер, перебить до однородности.

2.Полить соусом пасту или добавить в салат и перемешать.