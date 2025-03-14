Этот соус прекрасно подходит к пасте или салатам: из чего его приготовить (видео)
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Питательный и полезный соус
Авокадо уже давно стало популярным фруктом в Украине. Его добавляют в салаты, намазывают на тост или едят ложкой, наслаждаясь нежной текстурой и полезными жирами. Но этот универсальный продукт можно использовать еще и для приготовления вкусных соусов!
Предлагаем рецепт соуса из авокадо, который отлично подойдет как к пасте, так и к свежим салатам. Он получается нежным, ароматным и придаст блюдам интересную сливочную нотку. Рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "katia_cooking_".
Как приготовить соус из авокадо
Ингредиенты:
- авокадо — 1 шт.;
- оливковое масло – 5 ст. л.;
- пучок укропа;
- 2 зуб. чеснока;
- специи — по вкусу;
Способ приготовления:
1.Авокадо, зелень, чеснок и специи выложить в блендер, перебить до однородности.
2.Полить соусом пасту или добавить в салат и перемешать.