Наїдяться всі: як приготувати пісні картопляні зрази з цибулею та грибами (відео)

Приготує навіть новачок

Картопля – це один із найулюбленіших та універсальних продуктів, з якого можна приготувати безліч смачних страв. Однією з таких є картопляні зрази, які можна зробити з різними начинками. Вони чудово поєднуються з грибами, цибулею, сиром або м'ясом, створюючи ситну та ароматну страву.

Сьогодні ми пропонуємо приготувати картопляні зрази з грибами та цибулею – смачну, ніжну та поживну страву, яка підійде як для обіду, так і для святкового столу. Гриби з цибулею надають зразам неповторного аромату та смаку, а картопляна оболонка робить їх неймовірно м’якими та соковитими. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "kitchen_yuliana_".

Як приготувати картопляні зрази з грибами

Інгредієнти:

картопля – 1 кг. (6-8 штук);

сіль перець до смаку;

кукурудзяний крохмаль – 40 г (4 чайні ложки);

Інгредієнти для грибної начинки:

гриби – 300 г (8-9 шт.);

цибуля – 1 шт.;

сіль – за смаком;

перець – за смаком;

олія для смаження;

манна крупа або сухарі для панірування;

Спосіб приготування:

1.Картоплю відварити в мундирі.

2.Охолодити, почистити та натерти на терці або будь-яким зручним способом до стану пюре.

3.Додати спеції та крохмаль. Тісто має бути еластичним та не липнути до рук.

4.Для начинки нарізати гриби та цибулю й обсмажити на сковорідці з невеликою кількістю олії.

5.Додати сіль та перець, перемішати. Зняти з плити та охолодити.

6.Сформовані зрази потрібно обмокнути в панірувальних сухарях та обсмажити з обох сторін на рослинній олії до золотистої скоринки.