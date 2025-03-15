Наїдяться всі: як приготувати пісні картопляні зрази з цибулею та грибами (відео)
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Приготує навіть новачок
Картопля – це один із найулюбленіших та універсальних продуктів, з якого можна приготувати безліч смачних страв. Однією з таких є картопляні зрази, які можна зробити з різними начинками. Вони чудово поєднуються з грибами, цибулею, сиром або м'ясом, створюючи ситну та ароматну страву.
Сьогодні ми пропонуємо приготувати картопляні зрази з грибами та цибулею – смачну, ніжну та поживну страву, яка підійде як для обіду, так і для святкового столу. Гриби з цибулею надають зразам неповторного аромату та смаку, а картопляна оболонка робить їх неймовірно м’якими та соковитими. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "kitchen_yuliana_".
Як приготувати картопляні зрази з грибами
Інгредієнти:
- картопля – 1 кг. (6-8 штук);
- сіль перець до смаку;
- кукурудзяний крохмаль – 40 г (4 чайні ложки);
Інгредієнти для грибної начинки:
- гриби – 300 г (8-9 шт.);
- цибуля – 1 шт.;
- сіль – за смаком;
- перець – за смаком;
- олія для смаження;
- манна крупа або сухарі для панірування;
Спосіб приготування:
1.Картоплю відварити в мундирі.
2.Охолодити, почистити та натерти на терці або будь-яким зручним способом до стану пюре.
3.Додати спеції та крохмаль. Тісто має бути еластичним та не липнути до рук.
4.Для начинки нарізати гриби та цибулю й обсмажити на сковорідці з невеликою кількістю олії.
5.Додати сіль та перець, перемішати. Зняти з плити та охолодити.
6.Сформовані зрази потрібно обмокнути в панірувальних сухарях та обсмажити з обох сторін на рослинній олії до золотистої скоринки.