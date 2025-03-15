Наедятся все: как приготовить постные картофельные зразы с луком и грибами (видео)

Приготовит даже новичок

Картофель – это один из самых любимых и универсальных продуктов, из которого можно приготовить множество вкусных блюд. Одним из таких являются картофельные зразы, которые можно сделать с разными начинками. Они прекрасно сочетаются с грибами, луком, сыром или мясом, создавая сытное и ароматное блюдо.

Сегодня мы предлагаем приготовить картофельные зразы с грибами и луком – вкусное, нежное и питательное блюдо, которое подойдет как для обеда, так и для праздничного стола. Грибы с луком придают образам неповторимый аромат и вкус, а картофельная оболочка делает их невероятно мягкими и сочными. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "kitchen_yuliana_".

Как приготовить картофельные зразы с грибами

Ингредиенты:

картофель – 1 кг. (6-8 штук);

соль перец по вкусу;

кукурузный крахмал – 40 г (4 чайные ложки);

Ингредиенты для грибной начинки:

грибы – 300 г (8-9 шт.);

лук – 1 шт.;

соль – по вкусу;

перец – по вкусу;

масло для жарки;

манная крупа или сухари для панировки;

Способ приготовления:

1.Картофель отварить в мундире.

2.Охладить, почистить и натереть на терке или любым удобным способом до состояния пюре.

3.Добавить специи и крахмал. Тесто должно быть эластичным и не прилипать к рукам.

4.Для начинки нарезать грибы и лук и обжарить на сковороде с небольшим количеством растительного масла.

5.Добавить соль и перец, перемешать. Снять с плиты и охладить.

6. Сформированные зразы нужно обмокнуть в панировочных сухарях и обжарить с обеих сторон на растительном масле до золотистой корочки.