Наедятся все: как приготовить постные картофельные зразы с луком и грибами (видео)
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Приготовит даже новичок
Картофель – это один из самых любимых и универсальных продуктов, из которого можно приготовить множество вкусных блюд. Одним из таких являются картофельные зразы, которые можно сделать с разными начинками. Они прекрасно сочетаются с грибами, луком, сыром или мясом, создавая сытное и ароматное блюдо.
Сегодня мы предлагаем приготовить картофельные зразы с грибами и луком – вкусное, нежное и питательное блюдо, которое подойдет как для обеда, так и для праздничного стола. Грибы с луком придают образам неповторимый аромат и вкус, а картофельная оболочка делает их невероятно мягкими и сочными. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "kitchen_yuliana_".
Как приготовить картофельные зразы с грибами
Ингредиенты:
- картофель – 1 кг. (6-8 штук);
- соль перец по вкусу;
- кукурузный крахмал – 40 г (4 чайные ложки);
Ингредиенты для грибной начинки:
- грибы – 300 г (8-9 шт.);
- лук – 1 шт.;
- соль – по вкусу;
- перец – по вкусу;
- масло для жарки;
- манная крупа или сухари для панировки;
Способ приготовления:
1.Картофель отварить в мундире.
2.Охладить, почистить и натереть на терке или любым удобным способом до состояния пюре.
3.Добавить специи и крахмал. Тесто должно быть эластичным и не прилипать к рукам.
4.Для начинки нарезать грибы и лук и обжарить на сковороде с небольшим количеством растительного масла.
5.Добавить соль и перец, перемешать. Снять с плиты и охладить.
6. Сформированные зразы нужно обмокнуть в панировочных сухарях и обжарить с обеих сторон на растительном масле до золотистой корочки.