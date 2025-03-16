Зберігайте цей рецепт на Великдень: як приготувати триколірну сирну паску (відео)

Вам не доведеться вмикати духовку

Сирна паска відрізняється від традиційної випічки тим, що готується на основі сиру, а це робить її особливо кремовою та соковитою. До того ж цю паску не потрібно випікати. Завдяки використанню різних видів шоколаду десерт набуває цікавого смакового поєднання, де кожен шар має свою унікальну текстуру та аромат.

Процес приготування сирної паски хоч і вимагає часу, але не є надто складним. Головне – дотримуватися послідовності та приділити увагу якості продуктів. Готовий десерт виходить ніжним, з легкими шоколадними нотками, які гармонійно доповнюють сирну основу. Перед подачею паску можна прикрасити горіхами та шоколадними яйцями, підкреслюючи святковий настрій.

Рецептом сирної паски з шоколадом поділилася фудблогерка n.nuzhdina_.

Інгредієнти:

Сир 15% – 500 г

Жовтки – 2 шт.

Вершкове масло 82% – 50 г

Цукор – 80 г

Сметана 15% – 150 г

Чорний шоколад – 70 г

Молочний шоколад – 50 г

Білий шоколад – 40 г

Для формування:

Марля – 1 м

Форма для сирної паски

Для оформлення:

Шоколадні яйця – 3 шт.

Мигдалеві пластівці – 3 г

Молочний шоколад – 10 г

Етапи приготування: