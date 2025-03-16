Зберігайте цей рецепт на Великдень: як приготувати триколірну сирну паску (відео)
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Вам не доведеться вмикати духовку
Сирна паска відрізняється від традиційної випічки тим, що готується на основі сиру, а це робить її особливо кремовою та соковитою. До того ж цю паску не потрібно випікати. Завдяки використанню різних видів шоколаду десерт набуває цікавого смакового поєднання, де кожен шар має свою унікальну текстуру та аромат.
Процес приготування сирної паски хоч і вимагає часу, але не є надто складним. Головне – дотримуватися послідовності та приділити увагу якості продуктів. Готовий десерт виходить ніжним, з легкими шоколадними нотками, які гармонійно доповнюють сирну основу. Перед подачею паску можна прикрасити горіхами та шоколадними яйцями, підкреслюючи святковий настрій.
Рецептом сирної паски з шоколадом поділилася фудблогерка n.nuzhdina_.
Інгредієнти:
- Сир 15% – 500 г
- Жовтки – 2 шт.
- Вершкове масло 82% – 50 г
- Цукор – 80 г
- Сметана 15% – 150 г
- Чорний шоколад – 70 г
- Молочний шоколад – 50 г
- Білий шоколад – 40 г
Для формування:
- Марля – 1 м
- Форма для сирної паски
Для оформлення:
- Шоколадні яйця – 3 шт.
- Мигдалеві пластівці – 3 г
- Молочний шоколад – 10 г
Етапи приготування:
- Сир, жовтки, цукор, масло змішуємо та пробиваємо міксером. Ставимо на вогонь, підігріваємо, щоб маса стала рідкою, знімаємо та пробиваємо блендером до пухкої маси. Даємо охолонути та ставимо в холодильник на 1 годину.
- Виймаємо масу та додаємо сметану. Перемішуємо.
- Окремо розтоплюємо шоколад. Потім замішуємо з сирною масою по окремості. Масу розділяємо нерівномірно: найменше для білого шоколаду, трішки більше для молочного та найбільше для чорного шоколаду.
- Формуємо паску: в глибоку тарілку ставимо форму, накриваємо її марлею та почергово викладаємо масу. Накриваємо марлею, притискаємо чимось важким та ставимо на ніч в холодильник. Зранку дістаємо та смакуємо.