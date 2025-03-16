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Зберігайте цей рецепт на Великдень: як приготувати триколірну сирну паску (відео)

Автор
Наталя Граковська
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Автор
Сирна паска
Сирна паска. Фото Скріншот TikTok/n.nuzhdina_, колаж "Телеграф"

Вам не доведеться вмикати духовку

Сирна паска відрізняється від традиційної випічки тим, що готується на основі сиру, а це робить її особливо кремовою та соковитою. До того ж цю паску не потрібно випікати. Завдяки використанню різних видів шоколаду десерт набуває цікавого смакового поєднання, де кожен шар має свою унікальну текстуру та аромат.

Процес приготування сирної паски хоч і вимагає часу, але не є надто складним. Головне – дотримуватися послідовності та приділити увагу якості продуктів. Готовий десерт виходить ніжним, з легкими шоколадними нотками, які гармонійно доповнюють сирну основу. Перед подачею паску можна прикрасити горіхами та шоколадними яйцями, підкреслюючи святковий настрій.

Рецептом сирної паски з шоколадом поділилася фудблогерка n.nuzhdina_.

Інгредієнти:

  • Сир 15% – 500 г
  • Жовтки – 2 шт.
  • Вершкове масло 82% – 50 г
  • Цукор – 80 г
  • Сметана 15% – 150 г
  • Чорний шоколад – 70 г
  • Молочний шоколад – 50 г
  • Білий шоколад – 40 г

Для формування:

  • Марля – 1 м
  • Форма для сирної паски

Для оформлення:

  • Шоколадні яйця – 3 шт.
  • Мигдалеві пластівці – 3 г
  • Молочний шоколад – 10 г

Етапи приготування:

  1. Сир, жовтки, цукор, масло змішуємо та пробиваємо міксером. Ставимо на вогонь, підігріваємо, щоб маса стала рідкою, знімаємо та пробиваємо блендером до пухкої маси. Даємо охолонути та ставимо в холодильник на 1 годину.
  2. Виймаємо масу та додаємо сметану. Перемішуємо.
  3. Окремо розтоплюємо шоколад. Потім замішуємо з сирною масою по окремості. Масу розділяємо нерівномірно: найменше для білого шоколаду, трішки більше для молочного та найбільше для чорного шоколаду.
  4. Формуємо паску: в глибоку тарілку ставимо форму, накриваємо її марлею та почергово викладаємо масу. Накриваємо марлею, притискаємо чимось важким та ставимо на ніч в холодильник. Зранку дістаємо та смакуємо.
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#Рецепти #Великдень #Паска