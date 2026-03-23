Шоколадні гніздечка на Великдень: як приготувати хрустке печиво для декору паски і святкового столу (відео)
Просте, але ефектне печиво, яке стане декором для паски та смачним доповненням до столу
Уявити паску без прикрас майже неможливо. Саме деталі створюють той самий святковий настрій і роблять випічку по-справжньому особливою. Якщо класичні варіанти декору вже трохи набридли, варто звернути увагу на оригінальні рішення. Раніше ми розповідали, як приготувати зелений бісквіт для прикрашання великодньої випічки, а тепер пропонуємо ще одну цікаву ідею — шоколадні гніздечка.
Цей рецепт добрий тим, що такі гніздечка можна використовувати не лише як декор для паски, а й подавати просто як печиво до чаю чи кави. Вони виходять насичено шоколадними, хрусткими та дуже ефектними на вигляд. Рецептом поділилася кулінарна блогерка Тетяна Юшина в Instagram.
Інгредієнти:
- 200 г борошна
- 40 г какао
- 5 г розпушувача
- дрібка солі
- 100 г цукрової пудри
- 100 г вершкового масла
- 1 яйце
Додатково: шоколад або нутела, кольорові шоколадні яйця чи драже
Спосіб приготування:
- Спочатку з’єднайте всі сухі інгредієнти: борошно, какао, розпушувач, цукрову пудру та сіль. Добре перемішайте. Додайте холодне вершкове масло, нарізане невеликими кубиками, і розітріть усе в крихту. Після цього введіть яйце та замісіть м’яке, але не липке тісто.
- Готове тісто загорніть у харчову плівку та приберіть у холодильник приблизно на годину.
- З охолодженого тіста сформуйте невеликі кульки однакового розміру. Щоб створити характерну форму гнізда, кожну кульку пропустіть через прес для часнику та сформуйте гніздечка. У центрі кожного зробіть заглиблення — зручно використовувати кришку від пляшки або чайну ложку.
- Випікайте гніздечка у розігрітій до 175°С духовці приблизно 15–20 хвилин. Важливо не пересушити печиво: воно має залишитися хрустким зовні, але не надто твердим. Після випікання обов’язково дайте печиву повністю охолонути на решітці.
- Коли гніздечка охолонуть, у центр кожного викладіть трохи розтопленого шоколаду або нутели. Поки начинка ще м’яка, прикрасьте кольоровими шоколадними яйцями або драже. За бажанням можна комбінувати темний і молочний шоколад — це зробить смак більш глибоким.
