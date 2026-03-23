Шоколадні гніздечка на Великдень: як приготувати хрустке печиво для декору паски і святкового столу (відео)

Наталя Граковська
Шоколадні гніздечка. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Просте, але ефектне печиво, яке стане декором для паски та смачним доповненням до столу

Уявити паску без прикрас майже неможливо. Саме деталі створюють той самий святковий настрій і роблять випічку по-справжньому особливою. Якщо класичні варіанти декору вже трохи набридли, варто звернути увагу на оригінальні рішення. Раніше ми розповідали, як приготувати зелений бісквіт для прикрашання великодньої випічки, а тепер пропонуємо ще одну цікаву ідею — шоколадні гніздечка.

Цей рецепт добрий тим, що такі гніздечка можна використовувати не лише як декор для паски, а й подавати просто як печиво до чаю чи кави. Вони виходять насичено шоколадними, хрусткими та дуже ефектними на вигляд. Рецептом поділилася кулінарна блогерка Тетяна Юшина в Instagram.

Інгредієнти:

  • 200 г борошна
  • 40 г какао
  • 5 г розпушувача
  • дрібка солі
  • 100 г цукрової пудри
  • 100 г вершкового масла
  • 1 яйце

Додатково: шоколад або нутела, кольорові шоколадні яйця чи драже

Спосіб приготування:

  1. Спочатку з’єднайте всі сухі інгредієнти: борошно, какао, розпушувач, цукрову пудру та сіль. Добре перемішайте. Додайте холодне вершкове масло, нарізане невеликими кубиками, і розітріть усе в крихту. Після цього введіть яйце та замісіть м’яке, але не липке тісто.
  2. Готове тісто загорніть у харчову плівку та приберіть у холодильник приблизно на годину.
  3. З охолодженого тіста сформуйте невеликі кульки однакового розміру. Щоб створити характерну форму гнізда, кожну кульку пропустіть через прес для часнику та сформуйте гніздечка. У центрі кожного зробіть заглиблення — зручно використовувати кришку від пляшки або чайну ложку.
  4. Випікайте гніздечка у розігрітій до 175°С духовці приблизно 15–20 хвилин. Важливо не пересушити печиво: воно має залишитися хрустким зовні, але не надто твердим. Після випікання обов’язково дайте печиву повністю охолонути на решітці.
  5. Коли гніздечка охолонуть, у центр кожного викладіть трохи розтопленого шоколаду або нутели. Поки начинка ще м’яка, прикрасьте кольоровими шоколадними яйцями або драже. За бажанням можна комбінувати темний і молочний шоколад — це зробить смак більш глибоким.

