Крафін замість паски: рецепт ніжної випічки на Великдень (відео)

Готується не складніше за звичайну паску

Крафін – смачна і незвичайна за формою випічка. За своєю суттю це гібрид листкового круасана і мафіна, який придумав кондитер із Мельбурна Кейт Рейд. І хоч ця випічка не схожа на класичну паску, дехто випікає крафіни на Великдень.

У кулінарному блозі zhuravlina_cooking розповіли, як приготувати ніжний крафін, щоб він вийшов з першого разу. Чудовий варіант для святкового меню, коли хочеться здивувати своїх близьких чимось новеньким.

Як приготувати крафін-паску

Інгредієнти:

(на 1 великий крафін, роз’ємна форма, діаметр 16 см, висота 13 см)

молоко тепле — 120 мл

дріжджі сухі — 8 г або пресовані — 21 г

яйця — 2 шт.

цукор — 110 г

ванільний цукор — 10 г

сіль — 1/3 ч. л.

вершкове масло — 50 г

борошно — 450 г

Начинка:

вершкове масло — 75-80 г

родзинки (цукати) — 110 г

Для того, щоб крафін вдався, всі продукти мають бути кімнатної температури. Якщо плануєте використовувати не домашні яйця, а хочете отримати насичений жовтий колір випічки, додайте до тіста 1/3 ч.л. куркуми.

Приготування

1. У мисці з’єднайте яйця, сіль, цукор та ванільний цукор. Збийте вінчиком до легкої піни. Додайте розтоплене масло та дріжджі (якщо використовуєте пресовані — попередньо розітріть їх з цукром). Влийте тепле молоко. Поступово додавайте просіяне борошно. Вимішуйте тісто спочатку ложкою, потім руками на поверхні. Має вийти еластичне тісто, яке не липне до рук.

2. Перекладіть тісто в змащену олією миску, накрийте харчовою плівкою, рушником та поставте в тепле місце на 1-1,5 години.

3. Перекладіть тісто на присипану борошном поверхню, розтягніть його руками, потім качалкою, щоб товщина тіста була 3-4 мм. Зверху змастіть м’яким вершковим маслом і посипте родзинками та цукатами.

4. Згорніть тісто у щільний рулет по довгій стороні. Гострим ножем розріжте рулет уздовж навпіл, але залиште 2 см з одного краю нерозрізаними. Тепер закручуйте одну частину рулету "равликом" назовні (розрізом догори, щоб було видно шари), а потім другу частину піднімайте і викладайте зверху.

5. Помістіть крафін у форму, накрийте плівкою і дайте йому відпочити ще 30–40 хвилин. Випікайте за температури 170–180°C протягом 45–50 хвилин. Якщо верх почне занадто швидко рум’янитися, накрийте його фольгою.