Сирна паска у стилі "Рафаелло": легка, кокосова та неймовірно смачна (відео)

Ще одна ідея великодньої страви

На Великдень традиційно готують м’які, вологі та ароматні дріжджові паски, які стають справжнім символом свята на столі. Цьогоріч пропонуємо звернути увагу на сирну паску у стилі "Рафаелло", ніжну та ароматну, з кокосом, білим шоколадом і мигдалем. Вибір якісних інгредієнтів є ключовим: кисломолочний сир має бути свіжим і щільним, сметана — жирною та свіжою, а масло — натуральним. Для додаткового аромату рекомендується підсушити мигдаль та використовувати свіжу кокосову стружку; при бажанні білий шоколад можна замінити на шоколадну крихту або додати трохи ванільного цукру для більш насиченого смаку. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "mariiam_foodblog".

Цей рецепт дозволяє варіювати склад: можна додати трохи апельсинової цедри або замінити згущене кокосове молоко на класичне згущене молоко. Важливо добре збивати сирну масу до однорідної консистенції, щоб паска вийшла ніжною, без грудочок. Типові помилки — недостатнє охолодження під пресом або нерівномірне перемішування інгредієнтів, що може вплинути на форму та текстуру десерту.

Як приготувати сирну кокосову паску

Інгредієнти:

кисломолочний сир – 450 г;

сметана – 120 г;

вершкове масло – 50 г;

згущене кокосове молоко – 100 г;

кокосова стружка – 50 г;

мигдаль – 50 г;

білий шоколад крихта – 50 г;

Спосіб приготування:

До кисломолочного сиру додати сметану, розтоплене вершкове масло та згущене кокосове молоко. Блендером збити всі інгредієнти до однорідної маси. Додати кокосову стружку, підсушений і подрібнений мигдаль та крихту білого шоколаду. Ретельно перемішати до однорідності. Форму застелити марлею і викласти туди сирну масу, розрівняти та загорнути краї марлі. На верх поставити щось важке і відправити в холодильник на ніч. Обережно зняти форму та марлю і прикрасити паску за смаком.

Як і з чим подавати

Сирну паску нарізати порційними шматками та подавати охолодженою як десерт або частину святкового столу. Вона добре поєднується з чаєм, кавою або фруктовими соусами, такими як полуничний чи малиновий. Прикрасити паску можна тертим шоколадом, кокосовою стружкою, горішками або ягодами для святкового вигляду. Ця паска стане родзинкою святкового столу, додаючи ніжності та ароматної насолоди для всієї родини.