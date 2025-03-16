Сохраните этот рецепт на Пасху: как приготовить трехцветную творожную паску (видео)

Вам не придется включать духовку

Творожная паска отличается от традиционной выпечки тем, что готовится на основе творога, и это делает ее особенно кремовой и сочной. К тому же эту паску не нужно выпекать. Благодаря использованию различных видов шоколада десерт приобретает интересное вкусовое сочетание, где каждый слой имеет свою уникальную текстуру и аромат.

Процесс приготовления творожной паски хоть и требует времени, но не слишком сложный. Главное – соблюдать последовательность и уделить внимание качеству продуктов. Готовый десерт получается нежным, с легкими шоколадными нотками, гармонично дополняющими творожную основу. Перед подачей паску можно украсить орехами и шоколадными яйцами, подчеркивая праздничное настроение.

Рецептом творожной паски с шоколадом поделилась фудблогерка n.nuzhdina_.

Ингредиенты:

Творог 15% – 500 г

Желтки – 2 шт.

Сливочное масло 82% – 50 г

Сахар – 80 г

Сметана 15% – 150 г

Черный шоколад – 70 г

Молочный шоколад – 50 г

Белый шоколад – 40 г

Для формирования:

Марля – 1 м

Форма для творожной паски

Для оформления:

Шоколадные яйца – 3 шт.

Миндальные хлопья – 3 г

Молочный шоколад – 10 г

Этапы приготовления: