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Сохраните этот рецепт на Пасху: как приготовить трехцветную творожную паску (видео)

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Творожная паска
Творожная паска. Фото Скриншот TikTok/n.nuzhdina_, коллаж "Телеграф"

Вам не придется включать духовку

Творожная паска отличается от традиционной выпечки тем, что готовится на основе творога, и это делает ее особенно кремовой и сочной. К тому же эту паску не нужно выпекать. Благодаря использованию различных видов шоколада десерт приобретает интересное вкусовое сочетание, где каждый слой имеет свою уникальную текстуру и аромат.

Процесс приготовления творожной паски хоть и требует времени, но не слишком сложный. Главное – соблюдать последовательность и уделить внимание качеству продуктов. Готовый десерт получается нежным, с легкими шоколадными нотками, гармонично дополняющими творожную основу. Перед подачей паску можно украсить орехами и шоколадными яйцами, подчеркивая праздничное настроение.

Рецептом творожной паски с шоколадом поделилась фудблогерка n.nuzhdina_.

Ингредиенты:

  • Творог 15% – 500 г
  • Желтки – 2 шт.
  • Сливочное масло 82% – 50 г
  • Сахар – 80 г
  • Сметана 15% – 150 г
  • Черный шоколад – 70 г
  • Молочный шоколад – 50 г
  • Белый шоколад – 40 г

Для формирования:

  • Марля – 1 м
  • Форма для творожной паски

Для оформления:

  • Шоколадные яйца – 3 шт.
  • Миндальные хлопья – 3 г
  • Молочный шоколад – 10 г

Этапы приготовления:

  1. Творог, желтки, сахар, масло смешиваем и пробиваем миксером. Ставим на огонь, подогреваем, чтобы масса стала жидкой, снимаем и пробиваем блендером до рыхлой массы. Даем остыть и ставим в холодильник на 1 час.
  2. Вынимаем массу и добавляем сметану. Перемешиваем.
  3. Отдельно растапливаем шоколад. Затем замешиваем с творожной массой по отдельности. Массу разделяем неравномерно: меньше для белого шоколада, немного больше для молочного и больше для черного шоколада.
  4. Формируем паску: в глубокую тарелку ставим форму, накрываем ее марлей и поочередно выкладываем массу. Накрываем марлей, прижимаем чем-нибудь тяжелым и ставим на ночь в холодильник. Утром достаем и наслаждаемся.
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#Рецепты #Пасха #Паска