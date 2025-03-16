Сохраните этот рецепт на Пасху: как приготовить трехцветную творожную паску (видео)
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Вам не придется включать духовку
Творожная паска отличается от традиционной выпечки тем, что готовится на основе творога, и это делает ее особенно кремовой и сочной. К тому же эту паску не нужно выпекать. Благодаря использованию различных видов шоколада десерт приобретает интересное вкусовое сочетание, где каждый слой имеет свою уникальную текстуру и аромат.
Процесс приготовления творожной паски хоть и требует времени, но не слишком сложный. Главное – соблюдать последовательность и уделить внимание качеству продуктов. Готовый десерт получается нежным, с легкими шоколадными нотками, гармонично дополняющими творожную основу. Перед подачей паску можно украсить орехами и шоколадными яйцами, подчеркивая праздничное настроение.
Рецептом творожной паски с шоколадом поделилась фудблогерка n.nuzhdina_.
Ингредиенты:
- Творог 15% – 500 г
- Желтки – 2 шт.
- Сливочное масло 82% – 50 г
- Сахар – 80 г
- Сметана 15% – 150 г
- Черный шоколад – 70 г
- Молочный шоколад – 50 г
- Белый шоколад – 40 г
Для формирования:
- Марля – 1 м
- Форма для творожной паски
Для оформления:
- Шоколадные яйца – 3 шт.
- Миндальные хлопья – 3 г
- Молочный шоколад – 10 г
Этапы приготовления:
- Творог, желтки, сахар, масло смешиваем и пробиваем миксером. Ставим на огонь, подогреваем, чтобы масса стала жидкой, снимаем и пробиваем блендером до рыхлой массы. Даем остыть и ставим в холодильник на 1 час.
- Вынимаем массу и добавляем сметану. Перемешиваем.
- Отдельно растапливаем шоколад. Затем замешиваем с творожной массой по отдельности. Массу разделяем неравномерно: меньше для белого шоколада, немного больше для молочного и больше для черного шоколада.
- Формируем паску: в глубокую тарелку ставим форму, накрываем ее марлей и поочередно выкладываем массу. Накрываем марлей, прижимаем чем-нибудь тяжелым и ставим на ночь в холодильник. Утром достаем и наслаждаемся.