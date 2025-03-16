Пісні деруни з грибами: ароматна та ситна страва для всієї родини (відео)
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Цю страву готувати дуже легко
Деруни – це страва, яка має популярність. Багато хто готує їх з м'ясною начинкою. Просте можна робити і пісний варіант. Деруни з грибами сподобаються тим, хто дотримується дієти або просто хоче спробувати щось нове. Гриби надають дерунам неповторного аромату та смаку, роблячи їх ще більш ситними та апетитними.
Цим рецептом поділилась блогерка viktoriia_chui.
Інгредієнти:
- 500 г картопляного пюре
- Сіль, перець
- 5-6 ст.л борошна
- 300 г печериць
- 1 цибулина
Етапи приготування:
- Цибулю нарізати на кубики та обсмажити до золотистого кольору, додати нарізані печериці, сіль, перець, готуємо до готовності, щоб волога із грибів повністю випарувалася. Також можна додати зелень.
- До пюре додаємо сіль, перець, борошно і замішуємо липке тісто (борошна більше не додавайте).
- Формуємо з картоплі пиріжки з начинкою.
- Смажимо на середньому вогні, з кожної сторони по 3-4 хвилини.