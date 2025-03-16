Пісні деруни з грибами: ароматна та ситна страва для всієї родини (відео)

Цю страву готувати дуже легко

Деруни – це страва, яка має популярність. Багато хто готує їх з м'ясною начинкою. Просте можна робити і пісний варіант. Деруни з грибами сподобаються тим, хто дотримується дієти або просто хоче спробувати щось нове. Гриби надають дерунам неповторного аромату та смаку, роблячи їх ще більш ситними та апетитними.

Цим рецептом поділилась блогерка viktoriia_chui.

Інгредієнти:

500 г картопляного пюре

Сіль, перець

5-6 ст.л борошна

300 г печериць

1 цибулина

Етапи приготування: