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Постные деруны с грибами: ароматное и сытное блюдо для всей семьи (видео)

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Деруны с грибной начинкой
Деруны с грибной начинкой. Фото Скриншот Tiktok.com/@o.stadnyk_, коллаж "Телеграф"

Это блюдо готовить очень легко

Деруны – это блюдо, которое пользуется популярностью. Многие готовят их с мясной начинкой. Но можно делать и постный вариант. Деруны с грибами понравятся тем, кто придерживается диеты или просто хочет попробовать что-нибудь новое. Грибы придают дерунам неповторимый аромат и вкус, делая их еще более сытными и аппетитными.

Этим рецептом поделилась блогерша viktoriia_chui.

Ингредиенты:

  • 500 г картофельного пюре
  • Соль, перец
  • 5-6 ст.л муки
  • 300 г шампиньонов
  • 1 луковица

Этапы приготовления:

  1. Лук нарезать на кубики и обжарить до золотистого цвета, добавить нарезанные шампиньоны, соль, перец и готовить до готовности, чтобы влага из грибов полностью испарилась. Также можно добавить зелень.
  2. К пюре добавляем соль, перец, муку и замешиваем липкое тесто (муки больше не добавляйте).
  3. Формируем из картофеля пирожки с начинкой.
  4. Жарим на среднем огне с каждой стороны по 3-4 минуты.
Теги:
#Рецепты #Картофель #Грибы #Драники