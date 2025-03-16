Постные деруны с грибами: ароматное и сытное блюдо для всей семьи (видео)

Это блюдо готовить очень легко

Деруны – это блюдо, которое пользуется популярностью. Многие готовят их с мясной начинкой. Но можно делать и постный вариант. Деруны с грибами понравятся тем, кто придерживается диеты или просто хочет попробовать что-нибудь новое. Грибы придают дерунам неповторимый аромат и вкус, делая их еще более сытными и аппетитными.

Этим рецептом поделилась блогерша viktoriia_chui.

Ингредиенты:

500 г картофельного пюре

Соль, перец

5-6 ст.л муки

300 г шампиньонов

1 луковица

Этапы приготовления: