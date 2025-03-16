Постные деруны с грибами: ароматное и сытное блюдо для всей семьи (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Это блюдо готовить очень легко
Деруны – это блюдо, которое пользуется популярностью. Многие готовят их с мясной начинкой. Но можно делать и постный вариант. Деруны с грибами понравятся тем, кто придерживается диеты или просто хочет попробовать что-нибудь новое. Грибы придают дерунам неповторимый аромат и вкус, делая их еще более сытными и аппетитными.
Этим рецептом поделилась блогерша viktoriia_chui.
Ингредиенты:
- 500 г картофельного пюре
- Соль, перец
- 5-6 ст.л муки
- 300 г шампиньонов
- 1 луковица
Этапы приготовления:
- Лук нарезать на кубики и обжарить до золотистого цвета, добавить нарезанные шампиньоны, соль, перец и готовить до готовности, чтобы влага из грибов полностью испарилась. Также можно добавить зелень.
- К пюре добавляем соль, перец, муку и замешиваем липкое тесто (муки больше не добавляйте).
- Формируем из картофеля пирожки с начинкой.
- Жарим на среднем огне с каждой стороны по 3-4 минуты.