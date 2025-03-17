Усього чотири інгредієнти - й ароматні булочки на столі: як їх приготувати (відео)

Готується швидко та просто

Існує безліч рецептів булочок — від класичних здобних із хрусткою скоринкою до м’яких, повітряних із начинкою або без неї. Їх печуть із різного тіста, додаючи ваніль, корицю, мак, родзинки чи горіхи, а іноді експериментують навіть із солоними варіантами.

Булочки — це завжди аромат домашнього затишку, тепла і турботи. Вони пасують до ранкової кави, чаю або молока, а ще чудово підходять як перекус упродовж дня. Приготувати їх не так складно, як здається, і результат завжди вартий зусиль — свіжа випічка створює особливий настрій і збирає близьких за одним столом. Рецептом з нами поділилися на Tik-Tok-акаунті "letseat_uk".

Як приготувати пухкі булочки

Інгредієнти:

3 склянки борошна;

1 столова ложка дріжджів;

1 чайна ложка морської або звичайної солі;

1,5 склянки дуже теплої води;

Спосіб приготування:

1.Борошно всипати в миску, перемішати за допомогою вінчика.

2.Підсолити, додати дріжджі, перемішати.

3.Додати дуже теплу воду, перемішати, замісити тісто. Залишити його підійти.

4.Робочу поверхню присипати борошном, тісто розкотити та розрізати на шість рівних частин.

5.Сформувати булочки та залишити їх підійти на 15 хвилин.

6.Запікати у заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці близько 30 хвилин.