Всего четыре ингредиента – и ароматные булочки на столе: как их приготовить (видео)
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Готовится быстро и просто
Существует множество рецептов булочек – от классических сдобных с хрустящей корочкой до мягких, воздушных с начинкой или без нее. Их пекут из разного теста, добавляя ваниль, корицу, мак, изюм или орехи, а иногда экспериментируют даже с солеными вариантами.
Булочки – это всегда аромат домашнего уюта, тепла и заботы. Они подходят к утреннему кофе, чаю или молоку, а еще прекрасно подходят как перекус в течение дня. Приготовить их не так сложно, как кажется, и результат всегда стоит усилий – свежая выпечка создает особое настроение и собирает близких за столом. Рецептом с нами поделились на Tik-Tok-аккаунте "letseat_ru".
Как приготовить пышные булочки
Ингредиенты:
- 3 стакана муки;
- 1 столовая ложка дрожжей;
- 1 чайная ложка морской или обыкновенной соли;
- 1,5 стакана очень теплой воды;
Способ приготовления:
1.Муку всыпать в миску, перемешать с помощью венчика.
2.Подсолить, добавить дрожжи, перемешать.
3.Добавить очень теплую воду, перемешать, замесить тесто. Оставить его подойти.
4.Рабочую поверхность присыпать мукой, тесто раскатать и разрезать на шесть равных частей.
5.Сформировать булочки и оставить их подойти на 15 минут.
6.Запекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 30 минут.