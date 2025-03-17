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Всего четыре ингредиента – и ароматные булочки на столе: как их приготовить (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
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Автор
Вкусная и воздушная выпечка
Вкусная и воздушная выпечка. Фото instagram.com

Готовится быстро и просто

Существует множество рецептов булочек – от классических сдобных с хрустящей корочкой до мягких, воздушных с начинкой или без нее. Их пекут из разного теста, добавляя ваниль, корицу, мак, изюм или орехи, а иногда экспериментируют даже с солеными вариантами.

Булочки – это всегда аромат домашнего уюта, тепла и заботы. Они подходят к утреннему кофе, чаю или молоку, а еще прекрасно подходят как перекус в течение дня. Приготовить их не так сложно, как кажется, и результат всегда стоит усилий – свежая выпечка создает особое настроение и собирает близких за столом. Рецептом с нами поделились на Tik-Tok-аккаунте "letseat_ru".

Как приготовить пышные булочки

Ингредиенты:

  • 3 стакана муки;
  • 1 столовая ложка дрожжей;
  • 1 чайная ложка морской или обыкновенной соли;
  • 1,5 стакана очень теплой воды;

Способ приготовления:

1.Муку всыпать в миску, перемешать с помощью венчика.

2.Подсолить, добавить дрожжи, перемешать.

3.Добавить очень теплую воду, перемешать, замесить тесто. Оставить его подойти.

4.Рабочую поверхность присыпать мукой, тесто раскатать и разрезать на шесть равных частей.

5.Сформировать булочки и оставить их подойти на 15 минут.

6.Запекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 30 минут.

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#Булочки #Выпечка #Готовим дома