Просто викладаємо сир на макову начинку: ця випічка має фантастичний смак (відео)
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Випічка виходить ароматною та соковитою
З кисломолочного сиру можна приготувати чимало смачненького. В українській кухні чимало таких рецептів. Ми розповідали, як спекти класичний львівський сирник. Тепер поділимось рецептом апетитного пирога, де у начинці не тільки сир, але й мак.
Цей пиріг складається з тонкого шару хрумкого тіста, смачнющої макової начинки та ароматного сиру. Як спекти такий пиріг, розповіла кулінарна блогерка під ніком tallykoroleva.
Інгредієнти:
- 250 г просіяного борошна
- 75 г цукру
- дрібка солі
- пакетик ванільного цукру
- 1 яйце
- 125 г м’якого вершкового масла
Для макового шару:
- 200 г маку
- 100 мл молока
- 3 столові ложки цукру
- 1 чайна ложка бренді
- 50 г вершкового масла
Для сирного шару:
- 750 г кисломолочного сиру
- 50 г крохмалю
- 150 г цукру
- 4 яйця
- пакетик ванільного цукру
- 75 г м’якого вершкового масла
Спосіб приготування:
- Борошно просіюємо та додаємо до нього цукор, ванільний цукор і сіль. Вмішуємо у цю масу яйце та м’яке вершкове масло.
- Замішуємо тісто та загортаємо у плівку. Ставимо його в холодильник на 10-15 хвилин.
- Мак заливаємо молоком. Додаємо цукор і варимо, помішуючи, 5-10 хвилин.
- Додаємо бренді та масло, і продовжуємо варити до отримання густої маси. Відставляємо, щоб охолонуло.
- Для сирного шару кисломолочний сир з крохмалем, цукром та ванільним цукром збиваємо занурювальним блендером. Додаємо яйця та м’яке вершкове масло, перемішуємо.
- З тіста розкочуємо пласт, викладаємо його у змащену маслом форму. Зверху рівномірно розподіляємо макову начинку, а на неї – сирну. У розігрітій до 180 градусів духовці випікаємо приблизно годину.
Коли сирник трохи охолоне, його можна буде гарно нарізати. Також ми розповідали, як спекти апетитні курячі гнізда.