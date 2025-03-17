Просто викладаємо сир на макову начинку: ця випічка має фантастичний смак (відео)

Випічка виходить ароматною та соковитою

З кисломолочного сиру можна приготувати чимало смачненького. В українській кухні чимало таких рецептів. Ми розповідали, як спекти класичний львівський сирник. Тепер поділимось рецептом апетитного пирога, де у начинці не тільки сир, але й мак.

Цей пиріг складається з тонкого шару хрумкого тіста, смачнющої макової начинки та ароматного сиру. Як спекти такий пиріг, розповіла кулінарна блогерка під ніком tallykoroleva.

Інгредієнти:

250 г просіяного борошна

75 г цукру

дрібка солі

пакетик ванільного цукру

1 яйце

125 г м’якого вершкового масла

Для макового шару:

200 г маку

100 мл молока

3 столові ложки цукру

1 чайна ложка бренді

50 г вершкового масла

Для сирного шару:

750 г кисломолочного сиру

50 г крохмалю

150 г цукру

4 яйця

пакетик ванільного цукру

75 г м’якого вершкового масла

Спосіб приготування:

Борошно просіюємо та додаємо до нього цукор, ванільний цукор і сіль. Вмішуємо у цю масу яйце та м’яке вершкове масло. Замішуємо тісто та загортаємо у плівку. Ставимо його в холодильник на 10-15 хвилин. Мак заливаємо молоком. Додаємо цукор і варимо, помішуючи, 5-10 хвилин. Додаємо бренді та масло, і продовжуємо варити до отримання густої маси. Відставляємо, щоб охолонуло. Для сирного шару кисломолочний сир з крохмалем, цукром та ванільним цукром збиваємо занурювальним блендером. Додаємо яйця та м’яке вершкове масло, перемішуємо. З тіста розкочуємо пласт, викладаємо його у змащену маслом форму. Зверху рівномірно розподіляємо макову начинку, а на неї – сирну. У розігрітій до 180 градусів духовці випікаємо приблизно годину.

Коли сирник трохи охолоне, його можна буде гарно нарізати. Також ми розповідали, як спекти апетитні курячі гнізда.