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Просто викладаємо сир на макову начинку: ця випічка має фантастичний смак (відео)

Автор
Марія Дума
Дата публікації
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Автор
Дуже смачний сирний пиріг Новина оновлена 17 березня 2025, 13:21
Дуже смачний сирний пиріг. Фото Скриншот з відео

Випічка виходить ароматною та соковитою

З кисломолочного сиру можна приготувати чимало смачненького. В українській кухні чимало таких рецептів. Ми розповідали, як спекти класичний львівський сирник. Тепер поділимось рецептом апетитного пирога, де у начинці не тільки сир, але й мак.

Цей пиріг складається з тонкого шару хрумкого тіста, смачнющої макової начинки та ароматного сиру. Як спекти такий пиріг, розповіла кулінарна блогерка під ніком tallykoroleva.

Інгредієнти:

  • 250 г просіяного борошна
  • 75 г цукру
  • дрібка солі
  • пакетик ванільного цукру
  • 1 яйце
  • 125 г м’якого вершкового масла

Для макового шару:

  • 200 г маку
  • 100 мл молока
  • 3 столові ложки цукру
  • 1 чайна ложка бренді
  • 50 г вершкового масла

Для сирного шару:

  • 750 г кисломолочного сиру
  • 50 г крохмалю
  • 150 г цукру
  • 4 яйця
  • пакетик ванільного цукру
  • 75 г м’якого вершкового масла

Спосіб приготування:

  1. Борошно просіюємо та додаємо до нього цукор, ванільний цукор і сіль. Вмішуємо у цю масу яйце та м’яке вершкове масло.
  2. Замішуємо тісто та загортаємо у плівку. Ставимо його в холодильник на 10-15 хвилин.
  3. Мак заливаємо молоком. Додаємо цукор і варимо, помішуючи, 5-10 хвилин.
  4. Додаємо бренді та масло, і продовжуємо варити до отримання густої маси. Відставляємо, щоб охолонуло.
  5. Для сирного шару кисломолочний сир з крохмалем, цукром та ванільним цукром збиваємо занурювальним блендером. Додаємо яйця та м’яке вершкове масло, перемішуємо.
  6. З тіста розкочуємо пласт, викладаємо його у змащену маслом форму. Зверху рівномірно розподіляємо макову начинку, а на неї – сирну. У розігрітій до 180 градусів духовці випікаємо приблизно годину.

Коли сирник трохи охолоне, його можна буде гарно нарізати. Також ми розповідали, як спекти апетитні курячі гнізда.

Теги:
#Рецепт #Пиріг #Випічка #Десерт