Нереально хрусткі і смачні трубочки: рецепт сніданку, якщо у вас є лаваш і жменька сиру (відео)
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Хрусткий лаваш з ніжною начинкою
Вдома можна приготувати чимало смакоти. Ми розповідали, як спекти банановий хліб. Тепер поділимось ідеєю чудового сніданку, який варто приготувати, якщо у вас є лаваш і жменька сиру.
Це хрусткі та золотисті трубочки з лаваша, а в начинці — ароматний сир. Рецептом поділились у кулінарному блозі hot_spicyua. З такої кількості продуктів виходить 8 трубочок.
Інгредієнти:
- лаваш
- 250 г кисломолочного сиру
- 120 г сиру Моцарелла
- 1 яйце
- 1 ст. л. сметани
- зелена цибуля
- кріп
- сіль
- олія для смаження
Спосіб приготування:
- Перш за все, приготуємо начинку. Для цього беремо глибоку миску та змішуємо натертий сир, кисломолочний сир, яйце та сметану.
- Дрібно кришимо зелену цибулю та кріп, додаємо. Солимо до смаку та перемішуємо.
- Лаваш нарізаємо на прямокутні шматочки. На кожен шматочок лаваша викладаємо начинку, акуратно, але щільно загортаємо.
- Розігріваємо сковороду з рослинною олією. Обсмажуємо турбочки з усіх боків до золотистої скоринки.
Подавати такі трубочки найсмачніше гарячими, вони мають хрустку скоринку та ніжну начинку. Також ми розповідали, як приготувати вдома моркву по-корейськи.