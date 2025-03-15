Нереально хрусткі і смачні трубочки: рецепт сніданку, якщо у вас є лаваш і жменька сиру (відео)

Хрусткий лаваш з ніжною начинкою

Вдома можна приготувати чимало смакоти. Ми розповідали, як спекти банановий хліб. Тепер поділимось ідеєю чудового сніданку, який варто приготувати, якщо у вас є лаваш і жменька сиру.

Це хрусткі та золотисті трубочки з лаваша, а в начинці — ароматний сир. Рецептом поділились у кулінарному блозі hot_spicyua. З такої кількості продуктів виходить 8 трубочок.

Інгредієнти:

лаваш

250 г кисломолочного сиру

120 г сиру Моцарелла

1 яйце

1 ст. л. сметани

зелена цибуля

кріп

сіль

олія для смаження

Спосіб приготування:

Перш за все, приготуємо начинку. Для цього беремо глибоку миску та змішуємо натертий сир, кисломолочний сир, яйце та сметану. Дрібно кришимо зелену цибулю та кріп, додаємо. Солимо до смаку та перемішуємо. Лаваш нарізаємо на прямокутні шматочки. На кожен шматочок лаваша викладаємо начинку, акуратно, але щільно загортаємо. Розігріваємо сковороду з рослинною олією. Обсмажуємо турбочки з усіх боків до золотистої скоринки.

Подавати такі трубочки найсмачніше гарячими, вони мають хрустку скоринку та ніжну начинку. Також ми розповідали, як приготувати вдома моркву по-корейськи.