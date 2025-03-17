Просто выкладываем сыр на маковую начинку: эта выпечка имеет фантастический вкус (видео)
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Выпечка получается ароматной и сочной
Из творога можно приготовить немало вкусненького. В украинской кухне много таких рецептов. Мы рассказывали, как испечь классический львовский сырник. Теперь поделимся рецептом аппетитного пирога, где в начинке не только творог, но и мак.
Этот пирог состоит из тонкого слоя хрустящего теста, вкуснейшей маковой начинки и ароматного творога. Как испечь такой пирог, рассказала кулинарная блоггерша под ником tallykoroleva.
Ингредиенты:
- 250 г просеянной муки
- 75 г сахара
- щепотка соли
- пакетик ванильного сахара
- 1 яйцо
- 125 г мягкого сливочного масла
Для макового слоя:
- 200 г мака
- 100 мл молока
- 3 столовые ложки сахара
- 1 чайная ложка бренди
- 50 г сливочного масла
Для творожного слоя:
- 750 г творога
- 50 г крахмала
- 150 г сахара
- 4 яйца
- пакетик ванильного сахара
- 75 г мягкого сливочного масла
Способ приготовления:
- Муку просеиваем и добавляем в нее сахар, ванильный сахар и соль. Вмешиваем в эту массу яйцо и мягкое сливочное масло.
- Замешиваем тесто и заворачиваем в пленку. Ставим его в холодильник на 10-15 минут.
- Мак заливаем молоком. Добавляем сахар и варим, помешивая, 5-10 минут.
- Добавляем бренди и масло и продолжаем варить до получения густой массы. Отставляем, чтобы остыло.
- Для сырного слоя творог с крахмалом, сахаром и ванильным сахаром взбиваем погружным блендером. Добавляем яйца и мягкое сливочное масло, перемешиваем.
- Из теста раскатываем пласт, выкладываем его в смазанную маслом форму. Сверху равномерно распределяем маковую начинку, а на нее – творожную. В разогретой до 180 градусов духовке выпекаем примерно час.
Когда пирог немного остынет, его можно будет хорошо нарезать. Также мы рассказывали, как испечь аппетитные куриные гнезда.