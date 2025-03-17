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Просто выкладываем сыр на маковую начинку: эта выпечка имеет фантастический вкус (видео)

Автор
Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Очень вкусный творожный пирог Новость обновлена 17 марта 2025, 13:21
Очень вкусный творожный пирог. Фото Скриншот из видео

Выпечка получается ароматной и сочной

Из творога можно приготовить немало вкусненького. В украинской кухне много таких рецептов. Мы рассказывали, как испечь классический львовский сырник. Теперь поделимся рецептом аппетитного пирога, где в начинке не только творог, но и мак.

Этот пирог состоит из тонкого слоя хрустящего теста, вкуснейшей маковой начинки и ароматного творога. Как испечь такой пирог, рассказала кулинарная блоггерша под ником tallykoroleva.

Ингредиенты:

  • 250 г просеянной муки
  • 75 г сахара
  • щепотка соли
  • пакетик ванильного сахара
  • 1 яйцо
  • 125 г мягкого сливочного масла

Для макового слоя:

  • 200 г мака
  • 100 мл молока
  • 3 столовые ложки сахара
  • 1 чайная ложка бренди
  • 50 г сливочного масла

Для творожного слоя:

  • 750 г творога
  • 50 г крахмала
  • 150 г сахара
  • 4 яйца
  • пакетик ванильного сахара
  • 75 г мягкого сливочного масла

Способ приготовления:

  1. Муку просеиваем и добавляем в нее сахар, ванильный сахар и соль. Вмешиваем в эту массу яйцо и мягкое сливочное масло.
  2. Замешиваем тесто и заворачиваем в пленку. Ставим его в холодильник на 10-15 минут.
  3. Мак заливаем молоком. Добавляем сахар и варим, помешивая, 5-10 минут.
  4. Добавляем бренди и масло и продолжаем варить до получения густой массы. Отставляем, чтобы остыло.
  5. Для сырного слоя творог с крахмалом, сахаром и ванильным сахаром взбиваем погружным блендером. Добавляем яйца и мягкое сливочное масло, перемешиваем.
  6. Из теста раскатываем пласт, выкладываем его в смазанную маслом форму. Сверху равномерно распределяем маковую начинку, а на нее – творожную. В разогретой до 180 градусов духовке выпекаем примерно час.

Когда пирог немного остынет, его можно будет хорошо нарезать. Также мы рассказывали, как испечь аппетитные куриные гнезда.

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