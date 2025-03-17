Просто выкладываем сыр на маковую начинку: эта выпечка имеет фантастический вкус (видео)

Выпечка получается ароматной и сочной

Из творога можно приготовить немало вкусненького. В украинской кухне много таких рецептов. Мы рассказывали, как испечь классический львовский сырник. Теперь поделимся рецептом аппетитного пирога, где в начинке не только творог, но и мак.

Этот пирог состоит из тонкого слоя хрустящего теста, вкуснейшей маковой начинки и ароматного творога. Как испечь такой пирог, рассказала кулинарная блоггерша под ником tallykoroleva.

Ингредиенты:

250 г просеянной муки

75 г сахара

щепотка соли

пакетик ванильного сахара

1 яйцо

125 г мягкого сливочного масла

Для макового слоя:

200 г мака

100 мл молока

3 столовые ложки сахара

1 чайная ложка бренди

50 г сливочного масла

Для творожного слоя:

750 г творога

50 г крахмала

150 г сахара

4 яйца

пакетик ванильного сахара

75 г мягкого сливочного масла

Способ приготовления:

Муку просеиваем и добавляем в нее сахар, ванильный сахар и соль. Вмешиваем в эту массу яйцо и мягкое сливочное масло. Замешиваем тесто и заворачиваем в пленку. Ставим его в холодильник на 10-15 минут. Мак заливаем молоком. Добавляем сахар и варим, помешивая, 5-10 минут. Добавляем бренди и масло и продолжаем варить до получения густой массы. Отставляем, чтобы остыло. Для сырного слоя творог с крахмалом, сахаром и ванильным сахаром взбиваем погружным блендером. Добавляем яйца и мягкое сливочное масло, перемешиваем. Из теста раскатываем пласт, выкладываем его в смазанную маслом форму. Сверху равномерно распределяем маковую начинку, а на нее – творожную. В разогретой до 180 градусов духовке выпекаем примерно час.

Когда пирог немного остынет, его можно будет хорошо нарезать. Также мы рассказывали, как испечь аппетитные куриные гнезда.