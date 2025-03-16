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Якщо вдома є кілька бананів, приготуйте цей ніжний десерт: простий рецепт (відео)

Автор
Марія Дума
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Чудовий банановий мус — ніжний і апетитний
Чудовий банановий мус — ніжний і апетитний. Фото 1000.menu

Дуже смачний десерт без цукру

З бананів можна приготувати чимало смачненького. Ми розповідали, як спекти банановий хліб. Тепер ділимось рецептом дуже ніжного мусу.

Приготування десерту дуже просте, а смак — неймовірний. Навіть цукру додавати не потрібно. Як його зробити, розповіла кулінарна блогерка Валерія Питель.

Інгредієнти:

  • Ряжанка — 200 г
  • Желатин — 1 ст. л.
  • Банани — 2 шт
  • Какао — 1 ч. л.
  • Мед — за бажанням

Спосіб приготування:

  1. Від загальної кількості ряжанки відливаємо 100 г. Додаємо туди желатин і перемішуємо. Відставляємо, щоб набухнув.
  2. Тим часом до бананів додаємо ряжанку та какао. Перебиваємо все занурювальним блендером до однорідної маси.
  3. Желатин розтоплюємо в мікрохвильовці. Робимо це обережно, щоб не закип’ятити.
  4. Додаємо розтоплений желатин у бананову основу і ретельно вимішуємо все вінчиком. За бажанням додаємо мед і знову перемішуємо. Але навіть без меду десерт буде трохи солодким, тож це не обов’язково.
  5. Розливаємо банановий мус по формах. Залишаємо в холодильнику до повного застигання — це займе кілька годин.

Виходить дуже смачний і ніжний десерт, який має легкий банановий маринад. Також ми розповідали, як приготувати апетитний шоколадний кекс.

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#Рецепт #Банани #Десерт