Якщо вдома є кілька бананів, приготуйте цей ніжний десерт: простий рецепт (відео)
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Дуже смачний десерт без цукру
З бананів можна приготувати чимало смачненького. Ми розповідали, як спекти банановий хліб. Тепер ділимось рецептом дуже ніжного мусу.
Приготування десерту дуже просте, а смак — неймовірний. Навіть цукру додавати не потрібно. Як його зробити, розповіла кулінарна блогерка Валерія Питель.
Інгредієнти:
- Ряжанка — 200 г
- Желатин — 1 ст. л.
- Банани — 2 шт
- Какао — 1 ч. л.
- Мед — за бажанням
Спосіб приготування:
- Від загальної кількості ряжанки відливаємо 100 г. Додаємо туди желатин і перемішуємо. Відставляємо, щоб набухнув.
- Тим часом до бананів додаємо ряжанку та какао. Перебиваємо все занурювальним блендером до однорідної маси.
- Желатин розтоплюємо в мікрохвильовці. Робимо це обережно, щоб не закип’ятити.
- Додаємо розтоплений желатин у бананову основу і ретельно вимішуємо все вінчиком. За бажанням додаємо мед і знову перемішуємо. Але навіть без меду десерт буде трохи солодким, тож це не обов’язково.
- Розливаємо банановий мус по формах. Залишаємо в холодильнику до повного застигання — це займе кілька годин.
Виходить дуже смачний і ніжний десерт, який має легкий банановий маринад. Також ми розповідали, як приготувати апетитний шоколадний кекс.