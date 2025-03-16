Якщо вдома є кілька бананів, приготуйте цей ніжний десерт: простий рецепт (відео)

Дуже смачний десерт без цукру

З бананів можна приготувати чимало смачненького. Ми розповідали, як спекти банановий хліб. Тепер ділимось рецептом дуже ніжного мусу.

Приготування десерту дуже просте, а смак — неймовірний. Навіть цукру додавати не потрібно. Як його зробити, розповіла кулінарна блогерка Валерія Питель.

Інгредієнти:

Ряжанка — 200 г

Желатин — 1 ст. л.

Банани — 2 шт

Какао — 1 ч. л.

Мед — за бажанням

Спосіб приготування:

Від загальної кількості ряжанки відливаємо 100 г. Додаємо туди желатин і перемішуємо. Відставляємо, щоб набухнув. Тим часом до бананів додаємо ряжанку та какао. Перебиваємо все занурювальним блендером до однорідної маси. Желатин розтоплюємо в мікрохвильовці. Робимо це обережно, щоб не закип’ятити. Додаємо розтоплений желатин у бананову основу і ретельно вимішуємо все вінчиком. За бажанням додаємо мед і знову перемішуємо. Але навіть без меду десерт буде трохи солодким, тож це не обов’язково. Розливаємо банановий мус по формах. Залишаємо в холодильнику до повного застигання — це займе кілька годин.

Виходить дуже смачний і ніжний десерт, який має легкий банановий маринад. Також ми розповідали, як приготувати апетитний шоколадний кекс.