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Просто покладіть курятину в апельсин: ця страва здивує всіх гостей (відео)

Автор
Марія Дума
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Автор
Цікава ідея приготування курочки
Цікава ідея приготування курочки. Фото Скриншот з відео

Страва має цікавий і незвичний вигляд

З курятини можна приготувати чимало апетитних страв. Ми розповідали, як приготувати курячі гнізда в духовці. Тепер поділимось ще однією цікавою ідеєю приготування птиці.

Кулінарна блогерка під ніком thefoodhub.by_ilona поділилась рецептом соковитих курячих стегенець, запечених всередині апельсина. М’ясо виходить нереально смачним та ароматним.

Інгредієнти:

  • 4 курячих стегна без шкіри
  • 2-3 апельсини
  • оливкова олія
  • 2 ст. л. меду
  • жменька горіхів кешʼю
  • 2 ст. л. соєвого соусу
  • зубчик часнику
  • сіль, перець до смаку

Спосіб приготування:

  1. Курку промийте та просушіть паперовими серветками. Наріжте її на шматочки.
  2. Апельсини розріжте навпіл та видаліть з них мʼякоть. До курки додайте соєвий соус, мед, олію. Подрібніть часник та горіхи і теж додайте.
  3. Додайте сіль, перець. Вичавіть сік з м’якоті і теж додайте. Також додайте трохи самої м’якоті. Перемішайте та залиште маринуватися мінімум на півгодини.
  4. Потім в порожні половинки апельсина викладіть мʼясну суміш. Перекладіть "апельсинки" у форму для запікання. Відправте їх у розігріту до 200 градусів духовку на 30-40 хвилин.

Це надзвичайно смачно та соковито. Також ми ділились рецептом апетитної рибки в смачному маринаді.

Теги:
#Рецепт #Курятина #Апельсин