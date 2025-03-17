Просто покладіть курятину в апельсин: ця страва здивує всіх гостей (відео)

Страва має цікавий і незвичний вигляд

З курятини можна приготувати чимало апетитних страв. Ми розповідали, як приготувати курячі гнізда в духовці. Тепер поділимось ще однією цікавою ідеєю приготування птиці.

Кулінарна блогерка під ніком thefoodhub.by_ilona поділилась рецептом соковитих курячих стегенець, запечених всередині апельсина. М’ясо виходить нереально смачним та ароматним.

Інгредієнти:

4 курячих стегна без шкіри

2-3 апельсини

оливкова олія

2 ст. л. меду

жменька горіхів кешʼю

2 ст. л. соєвого соусу

зубчик часнику

сіль, перець до смаку

Спосіб приготування:

Курку промийте та просушіть паперовими серветками. Наріжте її на шматочки. Апельсини розріжте навпіл та видаліть з них мʼякоть. До курки додайте соєвий соус, мед, олію. Подрібніть часник та горіхи і теж додайте. Додайте сіль, перець. Вичавіть сік з м’якоті і теж додайте. Також додайте трохи самої м’якоті. Перемішайте та залиште маринуватися мінімум на півгодини. Потім в порожні половинки апельсина викладіть мʼясну суміш. Перекладіть "апельсинки" у форму для запікання. Відправте їх у розігріту до 200 градусів духовку на 30-40 хвилин.

Це надзвичайно смачно та соковито. Також ми ділились рецептом апетитної рибки в смачному маринаді.