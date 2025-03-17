Просто покладіть курятину в апельсин: ця страва здивує всіх гостей (відео)
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Страва має цікавий і незвичний вигляд
З курятини можна приготувати чимало апетитних страв. Ми розповідали, як приготувати курячі гнізда в духовці. Тепер поділимось ще однією цікавою ідеєю приготування птиці.
Кулінарна блогерка під ніком thefoodhub.by_ilona поділилась рецептом соковитих курячих стегенець, запечених всередині апельсина. М’ясо виходить нереально смачним та ароматним.
Інгредієнти:
- 4 курячих стегна без шкіри
- 2-3 апельсини
- оливкова олія
- 2 ст. л. меду
- жменька горіхів кешʼю
- 2 ст. л. соєвого соусу
- зубчик часнику
- сіль, перець до смаку
Спосіб приготування:
- Курку промийте та просушіть паперовими серветками. Наріжте її на шматочки.
- Апельсини розріжте навпіл та видаліть з них мʼякоть. До курки додайте соєвий соус, мед, олію. Подрібніть часник та горіхи і теж додайте.
- Додайте сіль, перець. Вичавіть сік з м’якоті і теж додайте. Також додайте трохи самої м’якоті. Перемішайте та залиште маринуватися мінімум на півгодини.
- Потім в порожні половинки апельсина викладіть мʼясну суміш. Перекладіть "апельсинки" у форму для запікання. Відправте їх у розігріту до 200 градусів духовку на 30-40 хвилин.
Це надзвичайно смачно та соковито. Також ми ділились рецептом апетитної рибки в смачному маринаді.