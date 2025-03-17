Рус

Просто залишіть тісто на ніч: розкрили секрет найніжніших пампушок (відео)

Автор
Марія Дума
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Пампушки виходять дуже м’якими та пишними
Пампушки виходять дуже м’якими та пишними. Фото Скриншот з відео

Чудовий рецепт пампушок до борщу і не тільки

Смачний та ароматний борщ — це справжня родзинка української кухні. Ми розповідали, як цю страву готують у Карпатах. Тепер поділимось рецептом фантастичних пампушок до борщу.

Литовська кулінарна блогерка під ніком nomante.potante поділилась рецептом апетитних пампушок. Це веганська варіація, однак, якщо бажаєте, можете додати яйце замість рослинного молока.

Інгредієнти:

  • 600 г борошна
  • 1,5 чайної ложки цукру
  • 8 г швидкорозчинних дріжджів
  • 1,5 чайної ложки солі (10 г)
  • 340 г води
  • 3 зубчики часнику
  • 1 пучок свіжої петрушки
  • сіль
  • 4 столові ложки рослинної олії
  • трохи рослинного молока (для змащування випічки)

Спосіб приготування:

  1. Змішайте борошно, дріжджі, цукор та сіль. Потім додайте воду. Вимішуйте, поки не утвориться гладке тісто.
  2. Перекладіть його в миску і накрийте поліетиленовою плівкою. Для найкращого смаку — тримайте в холодильнику ніч.
  3. Наступного дня дістаньте тісто та залиште його при кімнатній температурі на годину. Поки воно гріється, подрібніть часник і петрушку. Додаємо до зелені сіль і олію, перемішуємо і залишаємо настоюватися.
  4. Тісто ділимо на 8 рівних частин. Кожну частину тіста сформуйте в гладку кульку. Перекладіть їх у велику чавунну форму або будь-яку іншу форму для випікання, щоб кульки могли піднятися.
  5. Розігрійте духовку до 200°C. Змастіть булочки веганським молоком і випікайте приблизно 20-25 хвилин до золотистого кольору.

Готові булочки змастіть часниковою олією і дайте трохи настоятися. Також ми розповідали, як спекти апетитний львівський сирник.

Теги:
#Рецепт #Часник #Пампушки #Тісто