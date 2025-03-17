Просто залишіть тісто на ніч: розкрили секрет найніжніших пампушок (відео)

Чудовий рецепт пампушок до борщу і не тільки

Смачний та ароматний борщ — це справжня родзинка української кухні. Ми розповідали, як цю страву готують у Карпатах. Тепер поділимось рецептом фантастичних пампушок до борщу.

Литовська кулінарна блогерка під ніком nomante.potante поділилась рецептом апетитних пампушок. Це веганська варіація, однак, якщо бажаєте, можете додати яйце замість рослинного молока.

Інгредієнти:

600 г борошна

1,5 чайної ложки цукру

8 г швидкорозчинних дріжджів

1,5 чайної ложки солі (10 г)

340 г води

3 зубчики часнику

1 пучок свіжої петрушки

сіль

4 столові ложки рослинної олії

трохи рослинного молока (для змащування випічки)

Спосіб приготування:

Змішайте борошно, дріжджі, цукор та сіль. Потім додайте воду. Вимішуйте, поки не утвориться гладке тісто. Перекладіть його в миску і накрийте поліетиленовою плівкою. Для найкращого смаку — тримайте в холодильнику ніч. Наступного дня дістаньте тісто та залиште його при кімнатній температурі на годину. Поки воно гріється, подрібніть часник і петрушку. Додаємо до зелені сіль і олію, перемішуємо і залишаємо настоюватися. Тісто ділимо на 8 рівних частин. Кожну частину тіста сформуйте в гладку кульку. Перекладіть їх у велику чавунну форму або будь-яку іншу форму для випікання, щоб кульки могли піднятися. Розігрійте духовку до 200°C. Змастіть булочки веганським молоком і випікайте приблизно 20-25 хвилин до золотистого кольору.

Готові булочки змастіть часниковою олією і дайте трохи настоятися. Також ми розповідали, як спекти апетитний львівський сирник.