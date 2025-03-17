Просто залишіть тісто на ніч: розкрили секрет найніжніших пампушок (відео)
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Чудовий рецепт пампушок до борщу і не тільки
Смачний та ароматний борщ — це справжня родзинка української кухні. Ми розповідали, як цю страву готують у Карпатах. Тепер поділимось рецептом фантастичних пампушок до борщу.
Литовська кулінарна блогерка під ніком nomante.potante поділилась рецептом апетитних пампушок. Це веганська варіація, однак, якщо бажаєте, можете додати яйце замість рослинного молока.
Інгредієнти:
- 600 г борошна
- 1,5 чайної ложки цукру
- 8 г швидкорозчинних дріжджів
- 1,5 чайної ложки солі (10 г)
- 340 г води
- 3 зубчики часнику
- 1 пучок свіжої петрушки
- сіль
- 4 столові ложки рослинної олії
- трохи рослинного молока (для змащування випічки)
Спосіб приготування:
- Змішайте борошно, дріжджі, цукор та сіль. Потім додайте воду. Вимішуйте, поки не утвориться гладке тісто.
- Перекладіть його в миску і накрийте поліетиленовою плівкою. Для найкращого смаку — тримайте в холодильнику ніч.
- Наступного дня дістаньте тісто та залиште його при кімнатній температурі на годину. Поки воно гріється, подрібніть часник і петрушку. Додаємо до зелені сіль і олію, перемішуємо і залишаємо настоюватися.
- Тісто ділимо на 8 рівних частин. Кожну частину тіста сформуйте в гладку кульку. Перекладіть їх у велику чавунну форму або будь-яку іншу форму для випікання, щоб кульки могли піднятися.
- Розігрійте духовку до 200°C. Змастіть булочки веганським молоком і випікайте приблизно 20-25 хвилин до золотистого кольору.
Готові булочки змастіть часниковою олією і дайте трохи настоятися. Також ми розповідали, як спекти апетитний львівський сирник.