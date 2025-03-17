Просто положите курицу в апельсин: это блюдо удивит всех гостей (видео)
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Блюдо имеет интересный и необычный вид
Из курятины можно приготовить немало аппетитных блюд. Мы рассказывали, как приготовить куриные гнезда в духовке. Теперь поделимся еще одной интересной идеей приготовления птицы.
Кулинарная блоггерша под ником thefoodhub.by_ilona поделилась рецептом сочных куриных окорочков, запеченных внутри апельсина. Мясо получается нереально вкусным и ароматным.
Ингредиенты:
- 4 куриных бедра без кожи
- 2-3 апельсина
- оливковое масло
- 2 ст. л. меда
- горстка орехов кешью
- 2 ст. л. соевого соуса
- зубчик чеснока
- соль, перец по вкусу
Способ приготовления:
- Курицу промойте и просушите бумажными салфетками. Нарежьте ее на кусочки.
- Апельсины разрежьте пополам и удалите мякоть. К курице добавьте соевый соус, мед, растительное масло. Размельчите чеснок и орехи и тоже добавьте.
- Добавьте соль, перец. Выжмите сок из мякоти и тоже добавьте. Также добавьте немного самой мякоти. Перемешайте и оставьте мариноваться минимум на полчаса.
- Затем в пустые половинки апельсина выложите мясную смесь. Переложите апельсинки в форму для запекания. Отправьте их в разогретую до 200 градусов духовку на 30-40 минут.
Это очень вкусно и сочно. Также мы делились рецептом аппетитной рыбки во вкусном маринаде.