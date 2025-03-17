Просто положите курицу в апельсин: это блюдо удивит всех гостей (видео)

Блюдо имеет интересный и необычный вид

Из курятины можно приготовить немало аппетитных блюд. Мы рассказывали, как приготовить куриные гнезда в духовке. Теперь поделимся еще одной интересной идеей приготовления птицы.

Кулинарная блоггерша под ником thefoodhub.by_ilona поделилась рецептом сочных куриных окорочков, запеченных внутри апельсина. Мясо получается нереально вкусным и ароматным.

Ингредиенты:

4 куриных бедра без кожи

2-3 апельсина

оливковое масло

2 ст. л. меда

горстка орехов кешью

2 ст. л. соевого соуса

зубчик чеснока

соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

Курицу промойте и просушите бумажными салфетками. Нарежьте ее на кусочки. Апельсины разрежьте пополам и удалите мякоть. К курице добавьте соевый соус, мед, растительное масло. Размельчите чеснок и орехи и тоже добавьте. Добавьте соль, перец. Выжмите сок из мякоти и тоже добавьте. Также добавьте немного самой мякоти. Перемешайте и оставьте мариноваться минимум на полчаса. Затем в пустые половинки апельсина выложите мясную смесь. Переложите апельсинки в форму для запекания. Отправьте их в разогретую до 200 градусов духовку на 30-40 минут.

Это очень вкусно и сочно. Также мы делились рецептом аппетитной рыбки во вкусном маринаде.