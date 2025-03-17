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Просто положите курицу в апельсин: это блюдо удивит всех гостей (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Интересная идея приготовления курочки
Интересная идея приготовления курочки. Фото Скриншот из видео

Блюдо имеет интересный и необычный вид

Из курятины можно приготовить немало аппетитных блюд. Мы рассказывали, как приготовить куриные гнезда в духовке. Теперь поделимся еще одной интересной идеей приготовления птицы.

Кулинарная блоггерша под ником thefoodhub.by_ilona поделилась рецептом сочных куриных окорочков, запеченных внутри апельсина. Мясо получается нереально вкусным и ароматным.

Ингредиенты:

  • 4 куриных бедра без кожи
  • 2-3 апельсина
  • оливковое масло
  • 2 ст. л. меда
  • горстка орехов кешью
  • 2 ст. л. соевого соуса
  • зубчик чеснока
  • соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

  1. Курицу промойте и просушите бумажными салфетками. Нарежьте ее на кусочки.
  2. Апельсины разрежьте пополам и удалите мякоть. К курице добавьте соевый соус, мед, растительное масло. Размельчите чеснок и орехи и тоже добавьте.
  3. Добавьте соль, перец. Выжмите сок из мякоти и тоже добавьте. Также добавьте немного самой мякоти. Перемешайте и оставьте мариноваться минимум на полчаса.
  4. Затем в пустые половинки апельсина выложите мясную смесь. Переложите апельсинки в форму для запекания. Отправьте их в разогретую до 200 градусов духовку на 30-40 минут.

Это очень вкусно и сочно. Также мы делились рецептом аппетитной рыбки во вкусном маринаде.

Теги:
#Рецепт #Курятина #Апельсин