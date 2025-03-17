Замість м'ясного фаршу візьміть рибку: бюджетна страва, яка замінить відбивні та котлети (відео)

Смачна і дуже проста страва

Страви з риби – це не лише корисно, а й смачно. Якщо хочеться урізноманітнити щоденне меню, спробуйте приготувати замість звичних тефтельок ніжні рибні фішболи. Вони чудово замінять традиційні котлети чи відбивні, а готуються з простих та доступних продуктів.

Ця страва виходить соковитою завдяки ніжному фаршу та ароматному соусу. Фішболи можна подавати з картопляним пюре, рисом чи іншими гарнірами. Це чудовий варіант для сімейної вечері або обіду.

Рецептом цієї страви поділилась блогерка Тетяна Юшина.

Інгредієнти:

1 кг рибного філе

1 цибулина

2 шматочка білого хлібу

1 яйце

Сіль, перець,

Борошно для обвалювання

Олія

5 ст.л сметани

2 ст.л томатної пасти

1 неповна столова ложка борошна

600 мл води

Як приготувати: