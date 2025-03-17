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Замість м'ясного фаршу візьміть рибку: бюджетна страва, яка замінить відбивні та котлети (відео)

Автор
Наталя Граковська
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Автор
Фішболи в томатно-вершковому соусі
Фішболи в томатно-вершковому соусі. Фото instagram.com/_tanyushina_

Смачна і дуже проста страва

Страви з риби – це не лише корисно, а й смачно. Якщо хочеться урізноманітнити щоденне меню, спробуйте приготувати замість звичних тефтельок ніжні рибні фішболи. Вони чудово замінять традиційні котлети чи відбивні, а готуються з простих та доступних продуктів.

Ця страва виходить соковитою завдяки ніжному фаршу та ароматному соусу. Фішболи можна подавати з картопляним пюре, рисом чи іншими гарнірами. Це чудовий варіант для сімейної вечері або обіду.

Рецептом цієї страви поділилась блогерка Тетяна Юшина.

Інгредієнти:

  • 1 кг рибного філе
  • 1 цибулина
  • 2 шматочка білого хлібу
  • 1 яйце
  • Сіль, перець,
  • Борошно для обвалювання
  • Олія
  • 5 ст.л сметани
  • 2 ст.л томатної пасти
  • 1 неповна столова ложка борошна
  • 600 мл води

Як приготувати:

  1. Рибу пропустити через мʼясорубку разом зі смаженою цибулею і хлібом.
  2. Додати яйце, сіль, перець і перемішати.
  3. Сформувати фішболи розміром з волоський горіх, обваляти в борошні.
  4. Обсмажити з усіх боків. Для соусу змішати сметану, томатну пасту, борошно, сіль і перець. Розвести водою. Залити фішболи і тушкувати 15 хвилин.
  5. Подавати з картопляним пюре або будь-яким гарніром.
Теги:
#Риба #Рецепти #тефтелі