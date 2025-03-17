Замість м'ясного фаршу візьміть рибку: бюджетна страва, яка замінить відбивні та котлети (відео)
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Смачна і дуже проста страва
Страви з риби – це не лише корисно, а й смачно. Якщо хочеться урізноманітнити щоденне меню, спробуйте приготувати замість звичних тефтельок ніжні рибні фішболи. Вони чудово замінять традиційні котлети чи відбивні, а готуються з простих та доступних продуктів.
Ця страва виходить соковитою завдяки ніжному фаршу та ароматному соусу. Фішболи можна подавати з картопляним пюре, рисом чи іншими гарнірами. Це чудовий варіант для сімейної вечері або обіду.
Рецептом цієї страви поділилась блогерка Тетяна Юшина.
Інгредієнти:
- 1 кг рибного філе
- 1 цибулина
- 2 шматочка білого хлібу
- 1 яйце
- Сіль, перець,
- Борошно для обвалювання
- Олія
- 5 ст.л сметани
- 2 ст.л томатної пасти
- 1 неповна столова ложка борошна
- 600 мл води
Як приготувати:
- Рибу пропустити через мʼясорубку разом зі смаженою цибулею і хлібом.
- Додати яйце, сіль, перець і перемішати.
- Сформувати фішболи розміром з волоський горіх, обваляти в борошні.
- Обсмажити з усіх боків. Для соусу змішати сметану, томатну пасту, борошно, сіль і перець. Розвести водою. Залити фішболи і тушкувати 15 хвилин.
- Подавати з картопляним пюре або будь-яким гарніром.