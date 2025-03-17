Вместо мясного фарша возьмите рыбку: бюджетное блюдо, которое заменит отбивные и котлеты (видео)

Вкусное и очень простое блюдо

Блюда из рыбы – это не только полезно, но и вкусно. Если хочется разнообразить ежедневное меню, попробуйте приготовить вместо привычных тефтелек нежные рыбные фишболы. Они заменят традиционные котлеты или отбивные, а готовятся из простых и доступных продуктов.

Это блюдо получается сочным благодаря нежному фаршу и ароматному соусу. Фишболы можно подавать с картофельным пюре, рисом или другими гарнирами. Это отличный вариант для семейного ужина или обеда.

Рецептом этого блюда поделилась блогерша Татьяна Юшина.

Ингредиенты:

1 кг рыбного филе

1 луковица

2 кусочка белого хлеба

1 яйцо

Соль, перец,

Мука для обваливания

Масло растительное

5 ст.л сметаны

2 ст.л томатной пасты

1 неполная столовая ложка муки

600 мл воды

Как приготовить: