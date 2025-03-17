Вместо мясного фарша возьмите рыбку: бюджетное блюдо, которое заменит отбивные и котлеты (видео)
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Вкусное и очень простое блюдо
Блюда из рыбы – это не только полезно, но и вкусно. Если хочется разнообразить ежедневное меню, попробуйте приготовить вместо привычных тефтелек нежные рыбные фишболы. Они заменят традиционные котлеты или отбивные, а готовятся из простых и доступных продуктов.
Это блюдо получается сочным благодаря нежному фаршу и ароматному соусу. Фишболы можно подавать с картофельным пюре, рисом или другими гарнирами. Это отличный вариант для семейного ужина или обеда.
Рецептом этого блюда поделилась блогерша Татьяна Юшина.
Ингредиенты:
- 1 кг рыбного филе
- 1 луковица
- 2 кусочка белого хлеба
- 1 яйцо
- Соль, перец,
- Мука для обваливания
- Масло растительное
- 5 ст.л сметаны
- 2 ст.л томатной пасты
- 1 неполная столовая ложка муки
- 600 мл воды
Как приготовить:
- Рыбу пропустить через мясорубку вместе с жареным луком и хлебом.
- Добавить яйцо, соль, перец и перемешать.
- Сформировать фишболы размером с грецкий орех, обвалять в муке.
- Обжарить со всех сторон. Для соуса смешать сметану, томатную пасту, муку, соль и перец. Развести водой. Залить фишболы и тушить 15 минут.
- Подавать с картофельным пюре или любым другим гарниром.