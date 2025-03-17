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Вместо мясного фарша возьмите рыбку: бюджетное блюдо, которое заменит отбивные и котлеты (видео)

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Фишболы в томатно-сливочном соусе
Фишболы в томатно-сливочном соусе. Фото instagram.com/_tanyushina_

Вкусное и очень простое блюдо

Блюда из рыбы – это не только полезно, но и вкусно. Если хочется разнообразить ежедневное меню, попробуйте приготовить вместо привычных тефтелек нежные рыбные фишболы. Они заменят традиционные котлеты или отбивные, а готовятся из простых и доступных продуктов.

Это блюдо получается сочным благодаря нежному фаршу и ароматному соусу. Фишболы можно подавать с картофельным пюре, рисом или другими гарнирами. Это отличный вариант для семейного ужина или обеда.

Рецептом этого блюда поделилась блогерша Татьяна Юшина.

Ингредиенты:

  • 1 кг рыбного филе
  • 1 луковица
  • 2 кусочка белого хлеба
  • 1 яйцо
  • Соль, перец,
  • Мука для обваливания
  • Масло растительное
  • 5 ст.л сметаны
  • 2 ст.л томатной пасты
  • 1 неполная столовая ложка муки
  • 600 мл воды

Как приготовить:

  1. Рыбу пропустить через мясорубку вместе с жареным луком и хлебом.
  2. Добавить яйцо, соль, перец и перемешать.
  3. Сформировать фишболы размером с грецкий орех, обвалять в муке.
  4. Обжарить со всех сторон. Для соуса смешать сметану, томатную пасту, муку, соль и перец. Развести водой. Залить фишболы и тушить 15 минут.
  5. Подавать с картофельным пюре или любым другим гарниром.
Теги:
#Рыба #Рецепты #тефтели