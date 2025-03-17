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Ароматна тушкована квасоля: як приготувати ситну та корисну пісну страву (відео)

Автор
Наталя Граковська
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Автор
Квасоля з цибулею
Квасоля з цибулею. Фото Скріншот Instagram/lanas_diet, колаж "Телеграф"

Смачна пісна страва

У період посту особливо важливо знаходити страви, які будуть не лише корисні й без м'яса, а ще й поживні. Квасоля чудово справляється з цим завданням, адже багата на рослинний білок і чудово насичує.

Цей рецепт – простий спосіб приготувати квасолю так, щоб вона стала ніжною, ароматною та насиченою спеціями. Страва чудово поєднується з хрустким хлібом або відвареними овочами, а готується швидко та з доступних інгредієнтів.

Рецептом цієї незвичайної страви поділилась фудблогер Світлана Левицька.

Інгредієнти:

  • Квасоля (варена) — 500 г
  • Цибуля — 500 г
  • Часник — 5 зубчиків
  • Паприка — 1 ст.л
  • Зіра — 0.5 ч.л
  • Сіль, перець за смаком
  • Олія для обсмажування
  • Рублена петрушка

Етапи приготування:

  1. Цибулю ріжемо пелюстками або напівкільцями. Тушкуємо до розмʼякшення.
  2. Додаємо давлений часник, прогріваємо хвилину, щоб вивільнити аромат, додаємо спеції, прогріваємо ще хвилину і додаємо квасолю.
  3. Перемішуємо, тушкуємо хвилини 3, додаємо зелень і подаємо.
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#Рецепти #Цибуля #Квасоля #Піст