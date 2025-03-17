Ароматна тушкована квасоля: як приготувати ситну та корисну пісну страву (відео)

Смачна пісна страва

У період посту особливо важливо знаходити страви, які будуть не лише корисні й без м'яса, а ще й поживні. Квасоля чудово справляється з цим завданням, адже багата на рослинний білок і чудово насичує.

Цей рецепт – простий спосіб приготувати квасолю так, щоб вона стала ніжною, ароматною та насиченою спеціями. Страва чудово поєднується з хрустким хлібом або відвареними овочами, а готується швидко та з доступних інгредієнтів.

Рецептом цієї незвичайної страви поділилась фудблогер Світлана Левицька.

Інгредієнти:

Квасоля (варена) — 500 г

Цибуля — 500 г

Часник — 5 зубчиків

Паприка — 1 ст.л

Зіра — 0.5 ч.л

Сіль, перець за смаком

Олія для обсмажування

Рублена петрушка

Етапи приготування: