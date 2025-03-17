Ароматна тушкована квасоля: як приготувати ситну та корисну пісну страву (відео)
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Смачна пісна страва
У період посту особливо важливо знаходити страви, які будуть не лише корисні й без м'яса, а ще й поживні. Квасоля чудово справляється з цим завданням, адже багата на рослинний білок і чудово насичує.
Цей рецепт – простий спосіб приготувати квасолю так, щоб вона стала ніжною, ароматною та насиченою спеціями. Страва чудово поєднується з хрустким хлібом або відвареними овочами, а готується швидко та з доступних інгредієнтів.
Рецептом цієї незвичайної страви поділилась фудблогер Світлана Левицька.
Інгредієнти:
- Квасоля (варена) — 500 г
- Цибуля — 500 г
- Часник — 5 зубчиків
- Паприка — 1 ст.л
- Зіра — 0.5 ч.л
- Сіль, перець за смаком
- Олія для обсмажування
- Рублена петрушка
Етапи приготування:
- Цибулю ріжемо пелюстками або напівкільцями. Тушкуємо до розмʼякшення.
- Додаємо давлений часник, прогріваємо хвилину, щоб вивільнити аромат, додаємо спеції, прогріваємо ще хвилину і додаємо квасолю.
- Перемішуємо, тушкуємо хвилини 3, додаємо зелень і подаємо.