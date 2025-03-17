Ароматная тушеная фасоль: как приготовить сытное и полезное постное блюдо (видео)
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Вкусное постное блюдо
В период поста особенно важно готовить блюда, которые будут не только полезны и без мяса, но еще и питательные. Фасоль прекрасно справляется с этой задачей, ведь богата растительным белком и прекрасно насыщает.
Этот рецепт – простой способ приготовить фасоль так, чтобы она стала нежной, ароматной и насыщенной специями. Блюдо отлично сочетается с хрустящим хлебом или отварными овощами, а готовится быстро и доступными ингредиентами.
Рецептом этого необычного блюда поделилась фудблогер Светлана Левицкая.
Ингредиенты:
- Фасоль (вареная) — 500 г
- Лук – 500 г
- Чеснок – 5 зубчиков
- Паприка – 1 ст.л
- Зира — 0.5 ч.л
- Соль, перец по вкусу
- Масло для обжаривания
- Рубленая петрушка
Этапы приготовления:
- Лук режем лепестками или полукольцами. Тушим до размягчения.
- Добавляем давленый чеснок, прогреваем минуту, чтобы высвободить аромат, добавляем специи, прогреваем еще минуту и добавляем фасоль.
- Перемешиваем, тушим минуты 3, добавляем зелень и подаем.