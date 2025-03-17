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Ароматная тушеная фасоль: как приготовить сытное и полезное постное блюдо (видео)

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Фасоль с луком
Фасоль с луком. Фото Скриншот Instagram/lanas_diet, коллаж "Телеграф"

Вкусное постное блюдо

В период поста особенно важно готовить блюда, которые будут не только полезны и без мяса, но еще и питательные. Фасоль прекрасно справляется с этой задачей, ведь богата растительным белком и прекрасно насыщает.

Этот рецепт – простой способ приготовить фасоль так, чтобы она стала нежной, ароматной и насыщенной специями. Блюдо отлично сочетается с хрустящим хлебом или отварными овощами, а готовится быстро и доступными ингредиентами.

Рецептом этого необычного блюда поделилась фудблогер Светлана Левицкая.

Ингредиенты:

  • Фасоль (вареная) — 500 г
  • Лук – 500 г
  • Чеснок – 5 зубчиков
  • Паприка – 1 ст.л
  • Зира — 0.5 ч.л
  • Соль, перец по вкусу
  • Масло для обжаривания
  • Рубленая петрушка

Этапы приготовления:

  1. Лук режем лепестками или полукольцами. Тушим до размягчения.
  2. Добавляем давленый чеснок, прогреваем минуту, чтобы высвободить аромат, добавляем специи, прогреваем еще минуту и добавляем фасоль.
  3. Перемешиваем, тушим минуты 3, добавляем зелень и подаем.
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#Рецепты #Лук #Фасоль #Піст