Ароматная тушеная фасоль: как приготовить сытное и полезное постное блюдо (видео)

Вкусное постное блюдо

В период поста особенно важно готовить блюда, которые будут не только полезны и без мяса, но еще и питательные. Фасоль прекрасно справляется с этой задачей, ведь богата растительным белком и прекрасно насыщает.

Этот рецепт – простой способ приготовить фасоль так, чтобы она стала нежной, ароматной и насыщенной специями. Блюдо отлично сочетается с хрустящим хлебом или отварными овощами, а готовится быстро и доступными ингредиентами.

Рецептом этого необычного блюда поделилась фудблогер Светлана Левицкая.

Ингредиенты:

Фасоль (вареная) — 500 г

Лук – 500 г

Чеснок – 5 зубчиков

Паприка – 1 ст.л

Зира — 0.5 ч.л

Соль, перец по вкусу

Масло для обжаривания

Рубленая петрушка

Этапы приготовления: