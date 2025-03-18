Легкий, весняний та просто готується: цей овочевий салат доповнить будь-яку страву (відео)
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До обіду чи вечері
Почалася весна — час пробудження природи, теплих сонячних променів і свіжості в усьому, включно з нашим раціоном. Саме навесні так хочеться легких, яскравих страв, що наповнюють енергією та підіймають настрій. Ідеальний момент для сезонних салатів — наприклад, із соковитою синьою капустою, хрумкими овочами та ароматними травами.
А ще — час урізноманітнити меню чимось новим, але так само легким і корисним. Сьогодні ми пропонуємо приготувати весняний салат із руколою, тунцем та авокадо — поєднання ніжного, насиченого смаку та свіжості, яке ідеально впишеться в настрій цієї пори року. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "polli_cooking".
Як приготувати салат з руколою, тунцем та авокадо
Інгредієнти:
- рукола;
- шпинат;
- томати чері;
- авокадо;
- консервований тунець;
- яйця;
Для заправки:
- оливкова олія;
- апельсиновий сік;
- мікс насіння;
Спосіб приготування:
1.Руколу та шпинат помити.
2.Авокадо, помідори та яйця нарізати.
3.Змішати апельсиновий сік та оливкову олію, заправити салат.
4.Зверху посипати насінням.