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Легкий, весняний та просто готується: цей овочевий салат доповнить будь-яку страву (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Смачний, легкий, яскравий
Смачний, легкий, яскравий. Фото instagram.com

До обіду чи вечері

Почалася весна — час пробудження природи, теплих сонячних променів і свіжості в усьому, включно з нашим раціоном. Саме навесні так хочеться легких, яскравих страв, що наповнюють енергією та підіймають настрій. Ідеальний момент для сезонних салатів — наприклад, із соковитою синьою капустою, хрумкими овочами та ароматними травами.

А ще — час урізноманітнити меню чимось новим, але так само легким і корисним. Сьогодні ми пропонуємо приготувати весняний салат із руколою, тунцем та авокадо — поєднання ніжного, насиченого смаку та свіжості, яке ідеально впишеться в настрій цієї пори року. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "polli_cooking".

Як приготувати салат з руколою, тунцем та авокадо

Інгредієнти:

  • рукола;
  • шпинат;
  • томати чері;
  • авокадо;
  • консервований тунець;
  • яйця;

Для заправки:

  • оливкова олія;
  • апельсиновий сік;
  • мікс насіння;

Спосіб приготування:

1.Руколу та шпинат помити.

2.Авокадо, помідори та яйця нарізати.

3.Змішати апельсиновий сік та оливкову олію, заправити салат.

4.Зверху посипати насінням.

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#Салат #Тунець #Рукола #Готуємо вдома