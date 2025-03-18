Легкий, весняний та просто готується: цей овочевий салат доповнить будь-яку страву (відео)

До обіду чи вечері

Почалася весна — час пробудження природи, теплих сонячних променів і свіжості в усьому, включно з нашим раціоном. Саме навесні так хочеться легких, яскравих страв, що наповнюють енергією та підіймають настрій. Ідеальний момент для сезонних салатів — наприклад, із соковитою синьою капустою, хрумкими овочами та ароматними травами.

А ще — час урізноманітнити меню чимось новим, але так само легким і корисним. Сьогодні ми пропонуємо приготувати весняний салат із руколою, тунцем та авокадо — поєднання ніжного, насиченого смаку та свіжості, яке ідеально впишеться в настрій цієї пори року. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "polli_cooking".

Як приготувати салат з руколою, тунцем та авокадо

Інгредієнти:

рукола;

шпинат;

томати чері;

авокадо;

консервований тунець;

яйця;

Для заправки:

оливкова олія;

апельсиновий сік;

мікс насіння;

Спосіб приготування:

1.Руколу та шпинат помити.

2.Авокадо, помідори та яйця нарізати.

3.Змішати апельсиновий сік та оливкову олію, заправити салат.

4.Зверху посипати насінням.