Легкий, весенний и просто готовится: этот овощной салат дополнит любое блюдо (видео)

К обеду или ужину

Началась весна – время пробуждения природы, теплых солнечных лучей и свежести во всем, включая наш рацион. Именно весной так хочется легких, ярких блюд, наполняющих энергией и поднимающих настроение. Идеальный вариант для сезонных салатов – например, с сочной синей капустой, хрустящими овощами и ароматными травами.

А еще – пора разнообразить меню чем-то новым, но так же легким и полезным. Сегодня мы предлагаем приготовить весенний салат с рукколой, тунцом и авокадо — сочетание нежного, насыщенного вкуса и свежести, которое идеально впишется в настроение этого времени года. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "polli_cooking".

Как приготовить салат с рукколой, тунцом и авокадо

Ингредиенты:

руккола;

шпинат;

томаты черри;

авокадо;

консервированный тунец;

яйца;

Для заправки:

оливковое масло;

апельсиновый сок;

микс семян;

Способ приготовления:

1.Рукколу и шпинат помыть.

2.Авокадо, помидоры и яйца порезать.

3.Смешать апельсиновый сок и оливковое масло, заправить салат.

4.Сверху посыпать семенами.