Легкий, весенний и просто готовится: этот овощной салат дополнит любое блюдо (видео)
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К обеду или ужину
Началась весна – время пробуждения природы, теплых солнечных лучей и свежести во всем, включая наш рацион. Именно весной так хочется легких, ярких блюд, наполняющих энергией и поднимающих настроение. Идеальный вариант для сезонных салатов – например, с сочной синей капустой, хрустящими овощами и ароматными травами.
А еще – пора разнообразить меню чем-то новым, но так же легким и полезным. Сегодня мы предлагаем приготовить весенний салат с рукколой, тунцом и авокадо — сочетание нежного, насыщенного вкуса и свежести, которое идеально впишется в настроение этого времени года. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "polli_cooking".
Как приготовить салат с рукколой, тунцом и авокадо
Ингредиенты:
- руккола;
- шпинат;
- томаты черри;
- авокадо;
- консервированный тунец;
- яйца;
Для заправки:
- оливковое масло;
- апельсиновый сок;
- микс семян;
Способ приготовления:
1.Рукколу и шпинат помыть.
2.Авокадо, помидоры и яйца порезать.
3.Смешать апельсиновый сок и оливковое масло, заправить салат.
4.Сверху посыпать семенами.