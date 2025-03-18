Якщо набридла звичайна піца — приготуйте турецьку: кухар показав, як приготувати лахмаджун вдома (відео)
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Чудовий рецепт на кожен день
З фаршем можна приготувати чимало смачного. Ми розповідали, як приготувати апетитні гнізда з начинкою. Тепер поділимось рецептом апетитної страви, яку ще називають турецькою або арабською піцою — лахмаджуна.
Рецептом поділився кухар і суддя проєкту "МастерШеф" Володимир Ярославський. Це тонке тісто, запечене із м’ясним фаршем зверху. З наведеної кількості інгредієнтів виходить 2 лахмаджуна.
Інгредієнти:
- 450 г яловичого фаршу
- половинка перцю чилі
- 3 зубчики часнику
- 0,5 червоної цибулі
- 15 г кінзи
- 15 г петрушки
- 20 г солі
- 1 шт. солодкого перцю
- 40–50 г томатної пасти
Тісто:
- 330 г борошна
- 12 г свіжих дріжджів
- 200 г води
- 15 г олії
- 8 г солі
- 15 г цукру
- 5 г чорного кунжуту
- 1 жовток для змащування
Спосіб приготування:
- До яловичого фаршу додаємо посічений часник, цибулю та зелень. Також додаємо гострий та солодкий перець, солимо. Додаємо томатне пюре.
- Для тіста змішуємо всі інгредієнти. Замішуємо м’яке тісто, даємо постояти близько години і ділимо на 2 частини.
- З кожної частини тіста формуємо лахмаджун — можна просто розтягнути, як для піци, а можна сформувати з двох частин. Викладаємо м’ясну начинку.
- Защипуємо, підсипаємо борошном і розкочуємо у тонкий шар кілька разів з перервами. Лахмаджун повинен бути тоненьким.
- Змащуємо яйцем із водою та посипаємо кунжутом. Випікаємо у добре розігрітій духовці (240°C) до рум’яної скоринки — приблизно 12–14 хвилин.
Їсти лахмаджун потрібно гарячим, тоді він смачний та соковитий. Також ми ділились рецептом моркви у корейському стилі.