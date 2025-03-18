Якщо набридла звичайна піца — приготуйте турецьку: кухар показав, як приготувати лахмаджун вдома (відео)

Чудовий рецепт на кожен день

З фаршем можна приготувати чимало смачного. Ми розповідали, як приготувати апетитні гнізда з начинкою. Тепер поділимось рецептом апетитної страви, яку ще називають турецькою або арабською піцою — лахмаджуна.

Рецептом поділився кухар і суддя проєкту "МастерШеф" Володимир Ярославський. Це тонке тісто, запечене із м’ясним фаршем зверху. З наведеної кількості інгредієнтів виходить 2 лахмаджуна.

Інгредієнти:

450 г яловичого фаршу

половинка перцю чилі

3 зубчики часнику

0,5 червоної цибулі

15 г кінзи

15 г петрушки

20 г солі

1 шт. солодкого перцю

40–50 г томатної пасти

Тісто:

330 г борошна

12 г свіжих дріжджів

200 г води

15 г олії

8 г солі

15 г цукру

5 г чорного кунжуту

1 жовток для змащування

Спосіб приготування:

До яловичого фаршу додаємо посічений часник, цибулю та зелень. Також додаємо гострий та солодкий перець, солимо. Додаємо томатне пюре. Для тіста змішуємо всі інгредієнти. Замішуємо м’яке тісто, даємо постояти близько години і ділимо на 2 частини. З кожної частини тіста формуємо лахмаджун — можна просто розтягнути, як для піци, а можна сформувати з двох частин. Викладаємо м’ясну начинку. Защипуємо, підсипаємо борошном і розкочуємо у тонкий шар кілька разів з перервами. Лахмаджун повинен бути тоненьким. Змащуємо яйцем із водою та посипаємо кунжутом. Випікаємо у добре розігрітій духовці (240°C) до рум’яної скоринки — приблизно 12–14 хвилин.

Їсти лахмаджун потрібно гарячим, тоді він смачний та соковитий. Також ми ділились рецептом моркви у корейському стилі.