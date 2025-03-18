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Якщо набридла звичайна піца — приготуйте турецьку: кухар показав, як приготувати лахмаджун вдома (відео)

Автор
Марія Дума
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Рецепт турецької піци з м’ясом
Рецепт турецької піци з м’ясом. Фото Скриншот

Чудовий рецепт на кожен день

З фаршем можна приготувати чимало смачного. Ми розповідали, як приготувати апетитні гнізда з начинкою. Тепер поділимось рецептом апетитної страви, яку ще називають турецькою або арабською піцою — лахмаджуна.

Рецептом поділився кухар і суддя проєкту "МастерШеф" Володимир Ярославський. Це тонке тісто, запечене із м’ясним фаршем зверху. З наведеної кількості інгредієнтів виходить 2 лахмаджуна.

Інгредієнти:

  • 450 г яловичого фаршу
  • половинка перцю чилі
  • 3 зубчики часнику
  • 0,5 червоної цибулі
  • 15 г кінзи
  • 15 г петрушки
  • 20 г солі
  • 1 шт. солодкого перцю
  • 40–50 г томатної пасти

Тісто:

  • 330 г борошна
  • 12 г свіжих дріжджів
  • 200 г води
  • 15 г олії
  • 8 г солі
  • 15 г цукру
  • 5 г чорного кунжуту
  • 1 жовток для змащування

Спосіб приготування:

  1. До яловичого фаршу додаємо посічений часник, цибулю та зелень. Також додаємо гострий та солодкий перець, солимо. Додаємо томатне пюре.
  2. Для тіста змішуємо всі інгредієнти. Замішуємо м’яке тісто, даємо постояти близько години і ділимо на 2 частини.
  3. З кожної частини тіста формуємо лахмаджун — можна просто розтягнути, як для піци, а можна сформувати з двох частин. Викладаємо м’ясну начинку.
  4. Защипуємо, підсипаємо борошном і розкочуємо у тонкий шар кілька разів з перервами. Лахмаджун повинен бути тоненьким.
  5. Змащуємо яйцем із водою та посипаємо кунжутом. Випікаємо у добре розігрітій духовці (240°C) до рум’яної скоринки — приблизно 12–14 хвилин.

Їсти лахмаджун потрібно гарячим, тоді він смачний та соковитий. Також ми ділились рецептом моркви у корейському стилі.

Теги:
#Рецепт #Тісто #Володимир Ярославський #Фарш