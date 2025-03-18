Если надоела обычная пицца – приготовьте турецкую: повар показал, как приготовить лахмаджун дома (видео)

Прекрасный рецепт на каждый день

С фаршем можно приготовить много вкусного. Мы рассказывали, как приготовить аппетитные гнезда с начинкой. Теперь поделимся рецептом аппетитного блюда, которое еще называют турецкой или арабской пиццей – лахмаджуна.

Рецептом поделился повар и судья проекта "МастерШеф" Владимир Ярославский. Это тонкое тесто, запеченное с мясным фаршем сверху. Из приведенного количества ингредиентов выходит 2 лахмаджуна.

Ингредиенты:

450 г говяжьего фарша

половинка перца чили

3 зубчика чеснока

0,5 красного лука

15 г кинзы

15 г петрушки

20 г соли

1 шт. сладкого перца

40–50 г томатной пасты

Тесто:

330 г муки

12 г свежих дрожжей

200 г воды

15 г масла

8 г соли

15 г сахара

5 г черного кунжута

1 желток для смазки

Способ приготовления:

В говяжий фарш добавляем иссеченный чеснок, лук и зелень. Также добавляем острый и сладкий перец, солим. Добавляем томатное пюре. Для теста смешиваем все ингредиенты. Замешиваем мягкое тесто, даем постоять около часа и делим на 2 части. Из каждой части теста формируем лахмаджун – можно просто растянуть как для пиццы, а можно сформировать из двух частей. Выкладываем мясную начинку. Защипываем, подсыпаем мукой и раскатываем в тонкий слой несколько раз с перерывами. Лахмаджун должен быть тоненьким. Смазываем яйцом с водой и посыпаем кунжутом. Выпекаем в хорошо разогретой духовке (240 ° C) до румяной корочки — примерно 12-14 минут.

Есть лахмаджун нужно горячим, тогда он вкусный и сочный. Также мы делились рецептом моркови в корейском стиле.