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Если надоела обычная пицца – приготовьте турецкую: повар показал, как приготовить лахмаджун дома (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Рецепт турецкой пиццы с мясом
Рецепт турецкой пиццы с мясом. Фото Скриншот

Прекрасный рецепт на каждый день

С фаршем можно приготовить много вкусного. Мы рассказывали, как приготовить аппетитные гнезда с начинкой. Теперь поделимся рецептом аппетитного блюда, которое еще называют турецкой или арабской пиццей – лахмаджуна.

Рецептом поделился повар и судья проекта "МастерШеф" Владимир Ярославский. Это тонкое тесто, запеченное с мясным фаршем сверху. Из приведенного количества ингредиентов выходит 2 лахмаджуна.

Ингредиенты:

  • 450 г говяжьего фарша
  • половинка перца чили
  • 3 зубчика чеснока
  • 0,5 красного лука
  • 15 г кинзы
  • 15 г петрушки
  • 20 г соли
  • 1 шт. сладкого перца
  • 40–50 г томатной пасты

Тесто:

  • 330 г муки
  • 12 г свежих дрожжей
  • 200 г воды
  • 15 г масла
  • 8 г соли
  • 15 г сахара
  • 5 г черного кунжута
  • 1 желток для смазки

Способ приготовления:

  1. В говяжий фарш добавляем иссеченный чеснок, лук и зелень. Также добавляем острый и сладкий перец, солим. Добавляем томатное пюре.
  2. Для теста смешиваем все ингредиенты. Замешиваем мягкое тесто, даем постоять около часа и делим на 2 части.
  3. Из каждой части теста формируем лахмаджун – можно просто растянуть как для пиццы, а можно сформировать из двух частей. Выкладываем мясную начинку.
  4. Защипываем, подсыпаем мукой и раскатываем в тонкий слой несколько раз с перерывами. Лахмаджун должен быть тоненьким.
  5. Смазываем яйцом с водой и посыпаем кунжутом. Выпекаем в хорошо разогретой духовке (240 ° C) до румяной корочки — примерно 12-14 минут.

Есть лахмаджун нужно горячим, тогда он вкусный и сочный. Также мы делились рецептом моркови в корейском стиле.

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#Рецепт #Тесто #Владимир Ярославский #Фарш