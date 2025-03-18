Если надоела обычная пицца – приготовьте турецкую: повар показал, как приготовить лахмаджун дома (видео)
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Прекрасный рецепт на каждый день
С фаршем можно приготовить много вкусного. Мы рассказывали, как приготовить аппетитные гнезда с начинкой. Теперь поделимся рецептом аппетитного блюда, которое еще называют турецкой или арабской пиццей – лахмаджуна.
Рецептом поделился повар и судья проекта "МастерШеф" Владимир Ярославский. Это тонкое тесто, запеченное с мясным фаршем сверху. Из приведенного количества ингредиентов выходит 2 лахмаджуна.
Ингредиенты:
- 450 г говяжьего фарша
- половинка перца чили
- 3 зубчика чеснока
- 0,5 красного лука
- 15 г кинзы
- 15 г петрушки
- 20 г соли
- 1 шт. сладкого перца
- 40–50 г томатной пасты
Тесто:
- 330 г муки
- 12 г свежих дрожжей
- 200 г воды
- 15 г масла
- 8 г соли
- 15 г сахара
- 5 г черного кунжута
- 1 желток для смазки
Способ приготовления:
- В говяжий фарш добавляем иссеченный чеснок, лук и зелень. Также добавляем острый и сладкий перец, солим. Добавляем томатное пюре.
- Для теста смешиваем все ингредиенты. Замешиваем мягкое тесто, даем постоять около часа и делим на 2 части.
- Из каждой части теста формируем лахмаджун – можно просто растянуть как для пиццы, а можно сформировать из двух частей. Выкладываем мясную начинку.
- Защипываем, подсыпаем мукой и раскатываем в тонкий слой несколько раз с перерывами. Лахмаджун должен быть тоненьким.
- Смазываем яйцом с водой и посыпаем кунжутом. Выпекаем в хорошо разогретой духовке (240 ° C) до румяной корочки — примерно 12-14 минут.
Есть лахмаджун нужно горячим, тогда он вкусный и сочный. Также мы делились рецептом моркови в корейском стиле.