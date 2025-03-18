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Нереально круті котлетки: ніхто не повірить, що в них немає ні грама м’яса (відео)

Автор
Марія Дума
Дата публікації
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Автор
Апетитні пісні котлетки
Апетитні пісні котлетки. Фото Mil Alexx

Якщо у вас є трохи картоплі і банка консерви — приготуйте цю страву

Рибка — це чудовий спосіб урізноманітнити своє харчування у піст. Ми розповідали, як смачно замаринувати скумбрію в банці. Тепер поділимось рецептом апетитних пісних котлет.

Вони виходять апетитними, і готуються дуже просто. Ніхто не повірить, що в цих котлетах немає ні грама м’яса. Рецептом поділився кулінарний блогер Mil Alexx..

Інгредієнти:

  • 2 банки сардини
  • 600 г вареної картоплі
  • 300 г вареного рису
  • 140 г цибулі
  • 2 яйця
  • 1 ст. л. манки
  • 1 ст. л. панірувальних сухарів
  • сіль, перець,
  • панірувальні сухарі для обвалювання котлет
  • олія для смаження

Спосіб приготування:

  1. Перш за все окремо відваріть картоплю в мундирах та рис. Даємо трохи охолонути, щоб було комфортніше працювати з продуктами.
  2. Пропускаємо через м'ясорубку картоплю, рис, цибулю і сардини (з них слід попередньо дістати кісточки). Не перебивайте блендером, інакше вийде "каша".
  3. До перемеленої маси додайте яйця, по ложці манки і сухарів. До смаку посоліть і поперчіть, і вимішайте до однорідної маси.
  4. Вологими руками сформуйте котлетки середнього розміру та обваляйте їх в панірувальних сухарях. Смажити котлети слід на олії, по 3-4 хвилини на середньому вогні з обох боків.

Це дуже просто і дуже смачно. Ідеальний варіант в піст або ж просто коли хочеться чогось оригінального. Також ми розповідали, як приготувати моркву у корейському стилі.

Теги:
#Рецепт #Картопля #Консерва #Котлети #Піст