Нереально круті котлетки: ніхто не повірить, що в них немає ні грама м’яса (відео)

Якщо у вас є трохи картоплі і банка консерви — приготуйте цю страву

Рибка — це чудовий спосіб урізноманітнити своє харчування у піст. Ми розповідали, як смачно замаринувати скумбрію в банці. Тепер поділимось рецептом апетитних пісних котлет.

Вони виходять апетитними, і готуються дуже просто. Ніхто не повірить, що в цих котлетах немає ні грама м’яса. Рецептом поділився кулінарний блогер Mil Alexx..

Інгредієнти:

2 банки сардини

600 г вареної картоплі

300 г вареного рису

140 г цибулі

2 яйця

1 ст. л. манки

1 ст. л. панірувальних сухарів

сіль, перець,

панірувальні сухарі для обвалювання котлет

олія для смаження

Спосіб приготування:

Перш за все окремо відваріть картоплю в мундирах та рис. Даємо трохи охолонути, щоб було комфортніше працювати з продуктами. Пропускаємо через м'ясорубку картоплю, рис, цибулю і сардини (з них слід попередньо дістати кісточки). Не перебивайте блендером, інакше вийде "каша". До перемеленої маси додайте яйця, по ложці манки і сухарів. До смаку посоліть і поперчіть, і вимішайте до однорідної маси. Вологими руками сформуйте котлетки середнього розміру та обваляйте їх в панірувальних сухарях. Смажити котлети слід на олії, по 3-4 хвилини на середньому вогні з обох боків.

Це дуже просто і дуже смачно. Ідеальний варіант в піст або ж просто коли хочеться чогось оригінального. Також ми розповідали, як приготувати моркву у корейському стилі.