Нереально круті котлетки: ніхто не повірить, що в них немає ні грама м’яса (відео)
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Якщо у вас є трохи картоплі і банка консерви — приготуйте цю страву
Рибка — це чудовий спосіб урізноманітнити своє харчування у піст. Ми розповідали, як смачно замаринувати скумбрію в банці. Тепер поділимось рецептом апетитних пісних котлет.
Вони виходять апетитними, і готуються дуже просто. Ніхто не повірить, що в цих котлетах немає ні грама м’яса. Рецептом поділився кулінарний блогер Mil Alexx..
Інгредієнти:
- 2 банки сардини
- 600 г вареної картоплі
- 300 г вареного рису
- 140 г цибулі
- 2 яйця
- 1 ст. л. манки
- 1 ст. л. панірувальних сухарів
- сіль, перець,
- панірувальні сухарі для обвалювання котлет
- олія для смаження
Спосіб приготування:
- Перш за все окремо відваріть картоплю в мундирах та рис. Даємо трохи охолонути, щоб було комфортніше працювати з продуктами.
- Пропускаємо через м'ясорубку картоплю, рис, цибулю і сардини (з них слід попередньо дістати кісточки). Не перебивайте блендером, інакше вийде "каша".
- До перемеленої маси додайте яйця, по ложці манки і сухарів. До смаку посоліть і поперчіть, і вимішайте до однорідної маси.
- Вологими руками сформуйте котлетки середнього розміру та обваляйте їх в панірувальних сухарях. Смажити котлети слід на олії, по 3-4 хвилини на середньому вогні з обох боків.
Це дуже просто і дуже смачно. Ідеальний варіант в піст або ж просто коли хочеться чогось оригінального. Також ми розповідали, як приготувати моркву у корейському стилі.