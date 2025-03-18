Укр

Нереально крутые котлетки: никто не поверит, что в них нет ни грамма мяса (видео)

Автор
Мария Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Аппетитные постные котлетки
Аппетитные постные котлетки. Фото Mil Alexx

Если у вас есть немного картофеля и банка консервы – приготовьте это блюдо

Рыбка – это отличный способ разнообразить свое питание в пост. Мы рассказывали, как вкусно замариновать скумбрию в банке. Теперь поделимся рецептом аппетитных постных котлет.

Они получаются аппетитными и готовятся очень просто. Никто не поверит, что в этих котлетах нет ни грамма мяса. Рецептом поделился кулинарный блоггер Mil Alexx.

Ингредиенты:

  • 2 банка сардины
  • 600 г вареного картофеля
  • 300 г вареного риса
  • 140 г лука
  • 2 яйца
  • 1 ст. л. манки
  • 1 ст. л. панировочных сухарей
  • соль, перец,
  • панировочные сухари для обвалки котлет
  • масло для жарки

Способ приготовления:

  1. Прежде всего отдельно отварите картофель в мундирах и рисе. Даем чуть-чуть остыть, чтобы было комфортнее работать с продуктами.
  2. Пропускаем через мясорубку картофель, рис, лук и сардины (из них следует предварительно достать косточки). Не перебивайте блендером, иначе получится "каша".
  3. К перемолотой массе добавьте яйца, по ложке манки и сухарей. По вкусу посолите и поперчите, и вымешайте до однородной массы.
  4. Влажными руками сформуйте котлетки среднего размера и обваляйте их в панировочных сухарях. Жарить котлеты следует на растительном масле, по 3-4 минуты на среднем огне с обеих сторон.

Это очень просто и вкусно. Идеальный вариант в пост или просто если хочется чего-то оригинального. Также мы рассказывали, как приготовить морковь в корейском стиле.

Теги:
#Рецепт #Картофель #Консерва #Котлеты #Піст