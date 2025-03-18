Нереально крутые котлетки: никто не поверит, что в них нет ни грамма мяса (видео)
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Если у вас есть немного картофеля и банка консервы – приготовьте это блюдо
Рыбка – это отличный способ разнообразить свое питание в пост. Мы рассказывали, как вкусно замариновать скумбрию в банке. Теперь поделимся рецептом аппетитных постных котлет.
Они получаются аппетитными и готовятся очень просто. Никто не поверит, что в этих котлетах нет ни грамма мяса. Рецептом поделился кулинарный блоггер Mil Alexx.
Ингредиенты:
- 2 банка сардины
- 600 г вареного картофеля
- 300 г вареного риса
- 140 г лука
- 2 яйца
- 1 ст. л. манки
- 1 ст. л. панировочных сухарей
- соль, перец,
- панировочные сухари для обвалки котлет
- масло для жарки
Способ приготовления:
- Прежде всего отдельно отварите картофель в мундирах и рисе. Даем чуть-чуть остыть, чтобы было комфортнее работать с продуктами.
- Пропускаем через мясорубку картофель, рис, лук и сардины (из них следует предварительно достать косточки). Не перебивайте блендером, иначе получится "каша".
- К перемолотой массе добавьте яйца, по ложке манки и сухарей. По вкусу посолите и поперчите, и вымешайте до однородной массы.
- Влажными руками сформуйте котлетки среднего размера и обваляйте их в панировочных сухарях. Жарить котлеты следует на растительном масле, по 3-4 минуты на среднем огне с обеих сторон.
Это очень просто и вкусно. Идеальный вариант в пост или просто если хочется чего-то оригинального. Также мы рассказывали, как приготовить морковь в корейском стиле.