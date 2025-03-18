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Чудовий рецепт плову: м'ясо просто тане в роті (відео)

Автор
Марія Дума
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Автор
Чудовий варіант смачної страви на кожен день
Чудовий варіант смачної страви на кожен день. Фото novastrava.com

Як приготувати дуже смачний плов

Якщо звичайні котлети вже набридли, є чимало способів урізноманітнити своє щоденне меню. Ми розповідали, як приготувати чудові курячі гнізда. Тепер поділимось рецептом апетитного і ароматного плову.

Страва готується просто, а виходить розкішною. Як приготувати плов так, щоб м’ясо у ньому просто тануло у роті, розповів у своєму відео кулінарний блогер mil_alexx.

Інгредієнти:

  • 500-600 г довгозернистого рису
  • 600 г м’яса
  • 600 г цибулі
  • 500 г моркви
  • 60 г олії
  • одна головка часнику
  • сіль, зіра, спеції до плову

Спосіб приготування:

  1. Перш за все, підготуємо всі інгредієнти — так буде простіше готувати страву. Нарізаємо цибулю напівкільцями, моркву великими скибочками, м’ясо кубиком. Часник чистимо, але на зубчики не розбираємо.
  2. Промиваємо рис холодною водою 5-8 разів. Потім замочуємо його ще на 30 хвилин. Після цього можна переходити безпосередньо до приготування страви.
  3. В каструлю вливаємо олію, прогріваємо та додаємо цибулю. Готуємо на великому вогні, перемішуючи, до золотистого кольору.
  4. Додаємо м’ясо, і, перемішуючи, на великому вогні готуємо ще 6-8 хвилин. Додаємо моркву і одразу всипаємо усі спеції. Перемішуємо, і на невеликому вогні тушкуємо ще 6 хвилин.
  5. Тоді додаємо 300 мл води, вставляємо в центр головку часнику. Зменшуємо вогонь, накриваємо кришкою, і тушкуємо 15 хвилин.
  6. Потім дістаємо часник із каструлі. Додаємо рис та заливаємо водою, щоб вона ледь покрила рис. Нічого не перемішуємо, вставляємо часник назад.
  7. Накриваємо кришкою і готуємо близько 20 хвилин, до повного википання води. Готовій страві даємо настоятись ще 30 хвилин.

Це нереально ароматно та смачно. А якщо після цього рецепту у вас ще залишиться морква, її можна приготувати в корейському стилі.

Теги:
#Рецепт #М'ясо #Плов