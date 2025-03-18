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Отличный рецепт плова: мясо просто тает во рту (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Прекрасный вариант вкусного блюда на каждый день
Прекрасный вариант вкусного блюда на каждый день. Фото novastrava.com

Как приготовить вкусный плов |

Если обычные котлеты уже надоели, есть множество способов разнообразить свое ежедневное меню. Мы рассказывали, как приготовить чудесные куриные гнезда. Теперь поделимся рецептом аппетитного и ароматного плова.

Кушанье готовится просто, а получается роскошным. Как приготовить плов так, чтобы мясо в нем просто таяло во рту, рассказал в своем видео кулинарный блоггер mil_alexx.

Ингредиенты:

  • 500-600 г длиннозерного риса
  • 600 г мяса
  • 600 г лука
  • 500 г моркови
  • 60 г масла
  • одна головка чеснока
  • соль, зира, специи к плову

Способ приготовления:

  1. Прежде всего, подготовим все ингредиенты – так будет проще готовить блюдо. Нарезаем лук полукольцами, морковь большими ломтиками, мясо кубиком. Чеснок чистим, но на зубчики не разбираем.
  2. Промываем рис холодной водой 5-8 раз. Затем замачиваем его еще на 30 минут. После этого можно переходить непосредственно к приготовлению блюда.
  3. В кастрюлю вливаем растительное масло, прогреваем и добавляем лук. Готовим на большом огне, перемешивая, до золотистого цвета.
  4. Добавляем мясо и, перемешивая, на большом огне готовим еще 6-8 минут. Добавляем морковь и сразу всыпаем все специи. Перемешиваем и на небольшом огне тушим еще 6 минут.
  5. Тогда добавляем 300 мл воды, вставляем в центр головки чеснока. Убавляем огонь, накрываем крышкой, и тушим 15 минут.
  6. Затем достаем чеснок из кастрюли. Добавляем рис и заливаем водой, чтобы он едва покрыл рис. Ничего не перемешиваем, вставляем чеснок вспять.
  7. Накрываем крышкой и готовим около 20 минут, до полного выкипания воды. Готовому блюду даем настояться еще 30 минут.

Это нереально ароматно и вкусно. А если после этого рецепта у вас останется еще морковь, ее можно приготовить в корейском стиле.

Теги:
#Рецепт #Мясо #Плов