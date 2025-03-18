Отличный рецепт плова: мясо просто тает во рту (видео)

Как приготовить вкусный плов |

Если обычные котлеты уже надоели, есть множество способов разнообразить свое ежедневное меню. Мы рассказывали, как приготовить чудесные куриные гнезда. Теперь поделимся рецептом аппетитного и ароматного плова.

Кушанье готовится просто, а получается роскошным. Как приготовить плов так, чтобы мясо в нем просто таяло во рту, рассказал в своем видео кулинарный блоггер mil_alexx.

Ингредиенты:

500-600 г длиннозерного риса

600 г мяса

600 г лука

500 г моркови

60 г масла

одна головка чеснока

соль, зира, специи к плову

Способ приготовления:

Прежде всего, подготовим все ингредиенты – так будет проще готовить блюдо. Нарезаем лук полукольцами, морковь большими ломтиками, мясо кубиком. Чеснок чистим, но на зубчики не разбираем. Промываем рис холодной водой 5-8 раз. Затем замачиваем его еще на 30 минут. После этого можно переходить непосредственно к приготовлению блюда. В кастрюлю вливаем растительное масло, прогреваем и добавляем лук. Готовим на большом огне, перемешивая, до золотистого цвета. Добавляем мясо и, перемешивая, на большом огне готовим еще 6-8 минут. Добавляем морковь и сразу всыпаем все специи. Перемешиваем и на небольшом огне тушим еще 6 минут. Тогда добавляем 300 мл воды, вставляем в центр головки чеснока. Убавляем огонь, накрываем крышкой, и тушим 15 минут. Затем достаем чеснок из кастрюли. Добавляем рис и заливаем водой, чтобы он едва покрыл рис. Ничего не перемешиваем, вставляем чеснок вспять. Накрываем крышкой и готовим около 20 минут, до полного выкипания воды. Готовому блюду даем настояться еще 30 минут.

Это нереально ароматно и вкусно. А если после этого рецепта у вас останется еще морковь, ее можно приготовить в корейском стиле.