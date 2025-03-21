Ці грибочки гості з’їдять разом із тарілкою: чудові шашлички в духовці (відео)

Чудова закуска до святкового столу

Гриби — це компонент, який можна включити у майже будь-яку страву. Приміром, ми розповідали, як приготувати гніздечка з фаршу. А ще страву можна приготувати на їх основі, просто як у наступному рецепті.

Кулінарна блогерка Віта Воротнюк розповіла у своєму відео, як приготувати апетитні шашлички з печериць в духовці. Грибочки за цим рецептом виходять такими смачними, що гості з’їдять їх разом з тарілкою.

Інгредієнти:

Печериці – 500 г (середнього розміру)

Сметана – 100 г

Соєвий соус – 2 ст. л.

Імбир мелений – 0,5 ч. л.

Паприка мелена – 1 ч. л.

Хмелі-сунелі – 1 ч. л.

Сіль – 0,5 ч. л.

Спосіб приготування:

Для маринаду у глибокій мисці змішуємо сметану, соєвий соус, спеції та сіль. Добре все перемішуємо до однорідності. Заздалегідь промиті і просушені печериці викладаємо у маринад. Ретельно перемішуємо, щоб кожен гриб був повністю покритий маринадом. Дерев’яні шпажки потрібно замочити у гарячій воді на 10–15 хвилин — це робиться для того, щоб вони не підгоріли в духовці. Мариновані гриби залишається нанизати на шпажки. Викладаємо їх на форму для запікання, але обов’язково так, щоб гриби не торкалися поверхні. Під них можна застелити пергамент — так буде простіше потім мити форму. У розігрітій до 200°C духовці запікаємо гриби приблизно 20 хвилин до рум’яності. Можливо, знадобиться трохи більше часу — це залежить від вашої духовки.

Готові грибні шашлички можна подавати як самостійну страву або як гарнір. Також ми розповідали, як приготувати смачну моркву по-корейськи.