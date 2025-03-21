Ці грибочки гості з’їдять разом із тарілкою: чудові шашлички в духовці (відео)
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Чудова закуска до святкового столу
Гриби — це компонент, який можна включити у майже будь-яку страву. Приміром, ми розповідали, як приготувати гніздечка з фаршу. А ще страву можна приготувати на їх основі, просто як у наступному рецепті.
Кулінарна блогерка Віта Воротнюк розповіла у своєму відео, як приготувати апетитні шашлички з печериць в духовці. Грибочки за цим рецептом виходять такими смачними, що гості з’їдять їх разом з тарілкою.
Інгредієнти:
- Печериці – 500 г (середнього розміру)
- Сметана – 100 г
- Соєвий соус – 2 ст. л.
- Імбир мелений – 0,5 ч. л.
- Паприка мелена – 1 ч. л.
- Хмелі-сунелі – 1 ч. л.
- Сіль – 0,5 ч. л.
Спосіб приготування:
- Для маринаду у глибокій мисці змішуємо сметану, соєвий соус, спеції та сіль. Добре все перемішуємо до однорідності.
- Заздалегідь промиті і просушені печериці викладаємо у маринад. Ретельно перемішуємо, щоб кожен гриб був повністю покритий маринадом.
- Дерев’яні шпажки потрібно замочити у гарячій воді на 10–15 хвилин — це робиться для того, щоб вони не підгоріли в духовці. Мариновані гриби залишається нанизати на шпажки.
- Викладаємо їх на форму для запікання, але обов’язково так, щоб гриби не торкалися поверхні. Під них можна застелити пергамент — так буде простіше потім мити форму.
- У розігрітій до 200°C духовці запікаємо гриби приблизно 20 хвилин до рум’яності. Можливо, знадобиться трохи більше часу — це залежить від вашої духовки.
Готові грибні шашлички можна подавати як самостійну страву або як гарнір. Також ми розповідали, як приготувати смачну моркву по-корейськи.