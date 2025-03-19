Якщо вдома є кілька картоплин — приготуйте цю ситну страву: чудовий рецепт (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Чудовий рецепт картопляних галушок
Коли хочеться потішити себе та близьких чимось смачненьким, зверніть увагу на українську кухню — тут є чимало різноманітного. Ми розповідали, як приготувати карпатський борщ. Тепер поділимось рецептом картопляних шалушок.
У кулінарному блозі kushnir_cooking поділились сучасною адаптацію традиційної страви. Тут картопляні галушки подаються у соусі з печерицями та пармезаном.
Інгредієнти:
- Картопля — 800 г
- Яйце — 1 шт
- Сіль — дрібка
- Борошно — 200-250 г
Для соусу:
- Часник — 3 зубчики
- Вершкове масло — 50 г
- Печериці — 300 г
- Вершки — 200 мл
- Сир пармезан — 100 г
- Сіль, перець
Спосіб приготування:
- Для початку слід відварити картоплю в мундирі. Почистити їх від шкірки та натерти на тертку.
- До отриманого таким чином картопляного пюре додати яйце, сіль та борошно. Замішуємо тісто.
- Ділимо його на декілька частин. Формуємо з них ковбаски, періодично підсипаючи борошно. Нарізаємо їх на невеликі шматочки та відставляємо на деякий час.
- Тим часом готуємо соус — на сковороду відправляємо масло, а до нього додаємо нарізаний часник. Обсмажуємо 1-2 хвилини, а тоді додаємо нарізані печериці.
- Солимо, перчимо та обсмажуємо декілька хвилин. Тим часом в підсолений окріп відправляємо сформовані галушки.
- Коли галушки спливуть, можна діставати — це означає, що вони готові. До грибів додаємо вершки та сир пармезан. Додаємо галушки, готуємо ще хвилину та вимикаємо вогонь.
Страва готується просто, а виходить надзвичайно смачною. Також ми розповідали, як спекти вдома львівський сирник.