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Якщо вдома є кілька картоплин — приготуйте цю ситну страву: чудовий рецепт (відео)

Автор
Марія Дума
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Автор
Смачна і ситна страва
Смачна і ситна страва. Фото shuba.life

Чудовий рецепт картопляних галушок

Коли хочеться потішити себе та близьких чимось смачненьким, зверніть увагу на українську кухню — тут є чимало різноманітного. Ми розповідали, як приготувати карпатський борщ. Тепер поділимось рецептом картопляних шалушок.

У кулінарному блозі kushnir_cooking поділились сучасною адаптацію традиційної страви. Тут картопляні галушки подаються у соусі з печерицями та пармезаном.

Інгредієнти:

  • Картопля — 800 г
  • Яйце — 1 шт
  • Сіль — дрібка
  • Борошно — 200-250 г

Для соусу:

  • Часник — 3 зубчики
  • Вершкове масло — 50 г
  • Печериці — 300 г
  • Вершки — 200 мл
  • Сир пармезан — 100 г
  • Сіль, перець

Спосіб приготування:

  1. Для початку слід відварити картоплю в мундирі. Почистити їх від шкірки та натерти на тертку.
  2. До отриманого таким чином картопляного пюре додати яйце, сіль та борошно. Замішуємо тісто.
  3. Ділимо його на декілька частин. Формуємо з них ковбаски, періодично підсипаючи борошно. Нарізаємо їх на невеликі шматочки та відставляємо на деякий час.
  4. Тим часом готуємо соус — на сковороду відправляємо масло, а до нього додаємо нарізаний часник. Обсмажуємо 1-2 хвилини, а тоді додаємо нарізані печериці.
  5. Солимо, перчимо та обсмажуємо декілька хвилин. Тим часом в підсолений окріп відправляємо сформовані галушки.
  6. Коли галушки спливуть, можна діставати — це означає, що вони готові. До грибів додаємо вершки та сир пармезан. Додаємо галушки, готуємо ще хвилину та вимикаємо вогонь.

Страва готується просто, а виходить надзвичайно смачною. Також ми розповідали, як спекти вдома львівський сирник.

Теги:
#Рецепт #Картопля #Гриби #Галушки