Якщо вдома є кілька картоплин — приготуйте цю ситну страву: чудовий рецепт (відео)

Чудовий рецепт картопляних галушок

Коли хочеться потішити себе та близьких чимось смачненьким, зверніть увагу на українську кухню — тут є чимало різноманітного. Ми розповідали, як приготувати карпатський борщ. Тепер поділимось рецептом картопляних шалушок.

У кулінарному блозі kushnir_cooking поділились сучасною адаптацію традиційної страви. Тут картопляні галушки подаються у соусі з печерицями та пармезаном.

Інгредієнти:

Картопля — 800 г

Яйце — 1 шт

Сіль — дрібка

Борошно — 200-250 г

Для соусу:

Часник — 3 зубчики

Вершкове масло — 50 г

Печериці — 300 г

Вершки — 200 мл

Сир пармезан — 100 г

Сіль, перець

Спосіб приготування:

Для початку слід відварити картоплю в мундирі. Почистити їх від шкірки та натерти на тертку. До отриманого таким чином картопляного пюре додати яйце, сіль та борошно. Замішуємо тісто. Ділимо його на декілька частин. Формуємо з них ковбаски, періодично підсипаючи борошно. Нарізаємо їх на невеликі шматочки та відставляємо на деякий час. Тим часом готуємо соус — на сковороду відправляємо масло, а до нього додаємо нарізаний часник. Обсмажуємо 1-2 хвилини, а тоді додаємо нарізані печериці. Солимо, перчимо та обсмажуємо декілька хвилин. Тим часом в підсолений окріп відправляємо сформовані галушки. Коли галушки спливуть, можна діставати — це означає, що вони готові. До грибів додаємо вершки та сир пармезан. Додаємо галушки, готуємо ще хвилину та вимикаємо вогонь.

Страва готується просто, а виходить надзвичайно смачною. Також ми розповідали, як спекти вдома львівський сирник.