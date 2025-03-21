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Эти грибочки гости съедят вместе с тарелкой: отличные шашлычки в духовке (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Аппетитный шашлык из грибочков
Аппетитный шашлык из грибочков. Фото prostoway

Великолепная закуска к праздничному столу

Грибы – это компонент, который можно включить в любое блюдо. К примеру, мы рассказывали, как приготовить гнездышка из фарша. А еще блюдо можно приготовить на их основе просто как в следующем рецепте.

Кулинарная блоггерша Вита Воротнюк рассказала в своем видео, как приготовить аппетитные шашлычки из шампиньонов в духовке. Грибочки по этому рецепту получаются такими вкусными, что гости съедят их вместе с тарелкой.

Ингредиенты:

  • Шампиньоны – 500 г (среднего размера)
  • Сметана – 100 г
  • Соевый соус – 2 ст. л.
  • Имбирь молотый – 0,5 ч. л.
  • Паприка молотая – 1 ч. л.
  • Хмели-суннели – 1 ч. л.
  • Соль – 0,5 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Для маринада в глубокой миске смешиваем сметану, соевый соус, специи и соль. Хорошо все перемешиваем до однородности.
  2. Заранее промытые и просушенные шампиньоны выкладываем в маринад. Тщательно перемешиваем, чтобы каждый гриб был полностью покрыт маринадом.
  3. Деревянные шпажки нужно замочить в горячей воде на 10-15 минут – это делается для того, чтобы они не подгорели в духовке. Маринованные грибы остается нанизать на шпажки.
  4. Выкладываем их на форму для запекания, но обязательно так, чтобы грибы не касались поверхности. Под них можно застелить пергамент – так будет проще потом мыть форму.
  5. В разогретой до 200°C духовке запекаем грибы примерно 20 минут до румяности. Возможно, потребуется немного больше времени – это зависит от вашей духовки.

Готовые грибные шашлычки можно подавать как самостоятельное блюдо или гарнир. Также мы рассказывали, как приготовить вкусную морковь по-корейски.

Теги:
#Рецепт #Грибы #Шашлык #Маринад